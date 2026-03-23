В Мурманской области выстроена системная работа по противодействию нелегальной занятости

Одной из тем оперативного совещания, которое провёл сегодня губернатор Андрей Чибис, стало противодействие нелегальной занятости в регионе.

Глава региона отметил, что работа в «серой» зоне несёт серьёзные последствия как для работодателей, так и для сотрудников — вплоть до уголовной ответственности.

«В Мурманской области выстроена комплексная работа по противодействию нелегальной занятости. На базе регионального Министерства труда и социального развития действует межведомственная комиссия. В её состав входят представители правоохранительных органов, налоговой службы, профсоюзов, объединения работодателей, органов местного самоуправления, центра занятости и государственной инспекции труда», – отметил Андрей Чибис.

Так, по итогам 2025 года удалось выявить и легализовать свыше 3 тысяч человек. Это важный результат для развития экономики и благосостояния людей.

Подробнее по теме доложил министра труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

