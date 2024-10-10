В Мурманской области выстроено государственно-частное партнёрство в сфере профилактики социального сиротства

9 октября в Мурманской области работала уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

По поручению Владимира Путина в регионах проводится инспекция органов системы профилактики социального сиротства. Мария Львова-Белова провела рабочую встречу с губернатором Андреем Чибисом, а также расширенное совещание с руководителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Мурманской области.

По итогам рабочего дня Мария Львова-Белова подчеркнула, что Мурманской области проводится большая работа в рамках профилактики социального сиротства, – в 2023 году Мурманская область вошла в число 15 субъектов Российской Федерации, показавших лучшие результаты по снижению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Наша задача состоит в том, чтобы социальных сирот становилось как можно меньше, а устойчивых семей – как можно больше, и Мурманская область с этой задачей успешно справляется. Сегодня делаем акцент на точках роста и усилении работы по профилактике социального сиротства. Основной курс – на перепрофилирование детских учреждений в пользу семейно-ориентированных методов работы. В вашем регионе есть успешные практики, опыт которых мы будем продвигать и в других регионах. Это, прежде всего, «СОПКИ.СЕМЬЯ», – уникальные многофункциональные пространства для семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, где они могут не просто провести досуг, но и получить консультацию различных специалистов; а также опыт социальных координаторов, которые закрепляются за семьями, находящимися в трудной ситуации, и к которым родители могут обратиться в любое время по самому широкому спектру вопросов», – подчеркнула Мария Львова-Белова.

В числе успешных практик для поддержки семей, воспитывающих приёмных детей, она также отметила и губернаторский проект «Свой дом в Арктике».

Андрей Чибис поблагодарил Марию Алексеевну за большую работу, которую провели эксперты аппарата уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в ходе всероссийской инспекции.

«Защита детей – одно из важнейших направлений работы правительства Мурманской области. Нам важно, чтобы система работала эффективно, и мы достигали главной цели – поддержка и защита детей, и такой экспертный взгляд со стороны очень полезен. Хорошие показатели региона в этой работе совсем не означают, что мы должны успокоиться, – скорее, наоборот. Первое, что нужно – более чуткое отношение всех сопровождающих служб к принятию решений в отношении ребёнка. В нашем регионе действует ряд системных мер для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, – например, социальный контракт, проект «Работа рядом». Также необходимо отладить межведомственное взаимодействие в некоторых бюрократических моментах. Эти задачи мы взяли на контроль и будем способствовать их эффективному решению», – сообщил Андрей Чибис.

В Мурманской области за пять лет число детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось до 2600, в 2020 году таких детей было почти 3200. Более 200 детей переданы в семьи в 2022 и 2023 году. Всё меньше детей проживают в организациях для сирот: в 2020 году их было 260, сейчас – 170. В 2012 году таких детей в регионе было больше 800.

В регионе организована работа медицинских организаций по профилактике семейного неблагополучия с детьми на амбулаторном этапе, осуществляется социальный патронат в отношении несовершеннолетних специалистами по опеке и попечительству. В целях профилактики вторичного сиротства в регионе осуществляется сопровождение замещающих семей. Для женщин и женщин с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, в учреждениях социального обслуживания Мурманска и Мончегорска функционируют специальные отделения.

Для семей с детьми в рамках регионального законодательства предусмотрен ряд мер социальной поддержки. Среди этих мер:

оплата проезда беременным и родившим женщинам в медицинские организации Мурманской области и обратно. Размер зависит от протяжённости маршрута и варьируется от 700 рублей до 9000 рублей;

«зарплата мамы» – ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет («зарплата мамы»), размер которой зависит от величины прожиточного минимума (75% величины прожиточного минимума для детей – на 2024 год в размере 17760,75 рубля);

в 2023 году на базе учреждений культуры начали открываться семейные пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» для удовлетворения потребностей семей в консультациях, совместном досуге и общении. Цель – формирование благоприятной среды для родителей и детей;

продолжается сотрудничество с благотворительным фондом Жени Шохиной «Живём», что позволяет поддержать кровные семьи с детьми, улучшить их жилищные условия по месту жительства посредством проведения ремонтных работ.

В Мурманской области выстроено государственно-частное партнёрство в сфере профилактики социального сиротства, к решению проблемы привлекаются представители социально ориентированного бизнеса, а также ресурс благотворителей, отмечает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/