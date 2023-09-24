В Мурманской области выявлен факт незаконной охоты на птиц, занесённых в Красную книгу

Инспекторами отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области и инспекторами Регионального центра лесного и экологического контроля в результате рейдовых мероприятий в охотничьих угодьях Ловозерского района Мурманской области выявлен факт незаконной добычи 14 особей белощекой казарки, занесённой в Красную книгу Мурманской области.

Указанный факт может являться уголовным преступлением (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ), наказание за которое - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.

Подозреваемые лица установлены, материалы переданы в УМВД России по Мурманской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Рейды по выявлению и пресечению фактов браконьерства продолжаются.