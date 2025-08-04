В Мурманской области выявлено 65 нарушений противопожарного режима с начала сезона

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова проинформировала о текущей ситуации с лесными пожарами в регионе. Так, в связи с установившейся жаркой погодой и введением IV-V классов пожарной опасности в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

«Коллеги из Минприроды и подведомственных учреждений следят за соблюдением этих ограничений, инспекторы регулярно проводят рейды. Количество патрулируемых маршрутов увеличено вдвое. С начала пожароопасного сезона выявлено уже 65 нарушений, общая сумма штрафов на сегодняшний день составляет более 550 тысяч рублей», — отметила Надежда Аксенова.

Заместитель губернатора подчеркнула, что штрафы за нарушение противопожарного режима составляют для граждан от 15 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей. Эти меры направлены не на наказание, а на предотвращение катастрофических последствий.

Особую благодарность Надежда Аксенова выразила сотрудникам Мурманской авиабазы, которые ведут постоянный мониторинг лесных массивов с воздуха. Благодаря их работе с начала сезона удалось ликвидировать 44 пожара на площади более 650 гектаров. В минувшие выходные около 100 огнеборцев одновременно боролись с тремя крупными возгораниями в Ловозерском, Терском и Кандалакшском лесничествах, где общая площадь пожаров превысила 300 гектаров. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики удалось избежать.

«Все мы знаем, что предотвратить пожар гораздо легче, чем его потушить. Но ещё раз напоминаю: разводить костры, сжигать мусор, бросать окурки или спички, выжигать траву и использовать пиротехнику в лесах категорически запрещено. Прошу всех проявлять максимальную бдительность и немедленно сообщать о любых признаках возгорания по телефону 112», — обратилась к жителям и гостям региона Надежда Аксенова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551326/#&gid=1&pid=2