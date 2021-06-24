В Мурманской области выявят лучшие практики модернизации городского хозяйства с помощью цифровых технологий

В Мурманской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)».

В нём могут принять участие все муниципальные образования Мурманской области, соответствующие следующим категориям участников конкурса: I категория – муниципальные округа, городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения; II категория – сельские поселения.

В состав региональной конкурсной комиссии вошли представители Министерства цифрового развития Мурманской области, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Центра информационных технологий Мурманской области, Кольского геологического информационно-лабораторного центра.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, конкурсные заявки принимают в электронной форме с 21 июня по 15 июля 2021 года в ведомстве по адресу электронной почты tereschenko@gov-murman.ru. Формы заявок утверждены федеральными органами исполнительной власти.