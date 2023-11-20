В Мурманской области взлетел спрос на сборщиков и комплектовщиков товаров и подарков к праздникам и каникулам

Аналитики hh.ru выяснили, что мурманский бизнес в преддверии новогодних праздников стал расширяют свои коллективы за счёт комплектовщиков товаров и сборщиков онлайн-заказов.

Спрос на упаковщиков товаров и подарков в целом по стране за месяц вырос на 113% - компаниям требуется более 52000 работников к праздникам. В Мурманской области ситуация следующая: за последние 30 дней местный бизнес разместил более 100 новых вакансий для упаковщиков и комплектовщиков заказов. Это на 54% больше, чем в сентябре.

По спросу на данных специалистов Мурманская область занимает восьмое место по СЗФО, её обогнали Архангельская область (более 110 вакансий) и Псковская область (чуть более 120 вакансий за месяц).

В преддверии зимних каникул у данных специалистов повысилась и зарплата. Так, зарплатная вилка на рынке труда в регионе для сборщиков и сортировщиков товаров и подарков сейчас от 53497 - 100000 рублей. Это на 7520 – 3161 рублей больше, чем в начале года, когда зарплатная вилка была от 45977 до 96839 руб.

«Комплектовщики трудятся на складах вместе с кладовщиками и грузчиками, подбирая продукцию по заказу покупателя. Зачастую они объединяют со своей работой обязательства грузчика или кладовщика. Работа комплектовщика требует компетенции и быстроты. Для успешной работы по профессии требуется лишь внимательность, ответственность и знание специфики конкретного склада. Поэтому серьёзных требований у работодателей нет к соискателям на позиции сортировщиков и комплектовщиков товаров, но при этом доход (особенно в предновогоднее время) может в разы превысить среднемесячный доход в регионе и принести работнику до 90 000 рублей в месяц», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Между тем некоторые вакансии упаковщиков и комплектовщиков демонстрируют зарплату выше той, что сейчас могут предлагать, например, ИТ-специалистам, средняя зарплата которых сейчас в Мурманской области на уровне 51000 рублей: