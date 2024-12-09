Сегодня россияне отмечают День героев ОтечестваВ Мурманской области взнос за капремонт остаётся самым низким в АЗРФ, но с 1 января 2025 года всё равно вырастет
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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.24 10:30

В Мурманской области взнос за капремонт остаётся самым низким в АЗРФ, но с 1 января 2025 года всё равно вырастет

Анализ поступления средств собственников будущих периодов и обязательства по капитальному ремонту, установленные региональной программой в Мурманской области на период 2026-2028 годов, показал, что без повышения взноса с 1 января 2025 года реализовать запланированные мероприятия на ближайший период в полном объёме не представляется возможным.  

Из-за санкций цены на строительные материалы продолжают расти, при этом стоимость строительно-монтажных работ в Мурманской области по-прежнему находится на высоком уровне по сравнению с другими регионами Российской Федерации.  

Как отмечает региональное Министерство строительства, в Мурманской области в 2024 году взнос не повышался, тогда как во многих регионах увеличение происходит ежегодно. Так, в 2024 году повышения прошли в Республике Саха (Якутия), Адыгее, Чувашской республике, Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае и целом ряде других регионов.

По данным на 2024 год, в Мурманской области по-прежнему сохраняется наименьший размер минимального взноса среди регионов Арктической зоны, а также продолжаем удерживать 3-е место из 11 субъектов СЗФО, несмотря на одну из самых высоких стоимостей строительно-монтажных работ в России. Выше она только в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия).    

Стоит отметить, что благодаря средствам, полученным от повышения минимального взноса в начале 2023 году, Фонду капремонта Мурманской области удалось обеспечить своевременные выплаты подрядным организациям, по которым имелись риски срыва сроков оплаты. Такие ситуации возникали из-за недостаточности средств, поступающих за счёт ежемесячных платежей населения. Также благодаря этому в более ранние сроки было отремонтировано 113 многоквартирных дома, а всего в 2023 году по программе капитального ремонта было обновлено 263 дома.  

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в итоге с 1 января 2025 года в Мурманской области для средней однокомнатной квартиры повышение составит 152,46 рубля, двухкомнатной - 224,07 рубля, трёхкомнатной - 279,51 рубля в месяц. Таким образом в 2025 году собираемость планируется увеличить на 475 млн рублей, что позволит дополнительно отремонтировать 67 крыш или 27 фасадов. 

В 2024 году в Мурманской области ведётся капремонт ещё 678 домов, а всего за 5 лет отремонтировано 1936 многоквартирных домов и обновлено 3171 конструктивный элемент. Работы подразумевают замену инженерных сетей, лифтов, ремонт кровель, фасадов, фундаментов и подвалов. 

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