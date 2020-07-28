В Мурманской области взрывотехники Росгвардии обследовали противотанковую мину

На минувших выходных в правоохранительные органы Мурманска с сообщением об обнаружении опасной находки обратились местные жители. Граждане пояснили, что неподалеку от озера «Лапоть» они нашли противотанковую мину.

Для обеспечения безопасности и идентификации предмета на место была направлена группа разминирования ОМОН «Медведь» Росгвардии. Обследовав подозрительный предмет, росгвардейцы установили, что перед ними учебная мина УТМ-62М, не представляющая опасности для окружающих.

В связи с тем, что за годы Великой Отечественной войны Мурманская область подвергалась большому количеству бомбардировок, взрывотехники ОМОН провели инженерную разведку рядом с озером, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих. Опасных предметов обнаружено не было, а учебная мина передана сотрудникам полиции для проведения процессуальной проверки.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать о находке в правоохранительные органы и ни в коем случае нельзя самостоятельно осматривать и перемещать данные предметы.