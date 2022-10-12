В Мурманской области январе-июне текущего года использовано инвестиций в основной капитал организаций больше на 4,2%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-августе 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области в январе–июне 2022 года инвестиции в нефинансовые активы организаций (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 97,5 млрд рублей, из них 99,97% пришлось на инвестиции в основной капитал.

В январе-июне текущего года использовано 100,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что больше, чем в январе–июне 2021 года, на 4,2%.

Затраты организаций (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на приобретение основных фондов (средств), а также объектов незавершённого строительства, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, в январе–июне 2022 года составили 2934,3 млн рублей (в январе–июне 2021 года – 2096,0 млн рублей).