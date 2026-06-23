В Мурманской области ярко отметят День молодёжи

Интерактивные площадки, концертные и музыкальные программы пройдут во всех муниципалитетах. В Мурманске одной из главных точек праздника станет территория около Семёновского озера.

27 июня с 13.00 до 18.00 вдоль набережной будут работать тематические и интерактивные зоны, а в 18.00 состоится яркое водное шоу на флайбордах.

Завершит программу «Портовый движ» на морвокзале. Он пройдёт с 22.00 до 2.00.

Как сообщает vk.com/murman_sever, в Мончегорске и Кандалакше праздники организуют на недавно благоустроенных набережных, которые уже успели стать точками притяжения.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457328492%2Fwall-120229555_122825