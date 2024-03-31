В Мурманской области юнармейцы принимают участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя»

Мероприятие приурочено к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Юнармейцы навели порядок на территории мемориального комплекса «Воинам, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны», расположенном в районе Верхне-Ростинского шоссе в городе-герое Мурманске.

Участники акции провели митинг, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, акция проходит с 15 марта по 9 мая 2024 года. Она включает в себя уход за воинскими захоронениями и обелисками, направлена на то, чтобы сохранить память и сформировать уважительное отношение у молодого поколения к истории Великой Отечественной войны, и её героям.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506983@egNews