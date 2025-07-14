В Мурманской области юридические лица активно перешли на электронное взаимодействие с Росреестром

С 1 марта 2025 года юридические лица могут поставить объект недвижимости на кадастровый учёт и зарегистрировать право на него только в электронном виде. Порядок электронного взаимодействия с Росреестром предусмотрен федеральным законом от 26.12.2024 №487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«В нашем регионе за первое полугодие 2025 года юридические лица подали 3990 заявлений на кадастровый учёт и регистрацию прав на объекты недвижимости, в том числе в рамках «единой процедуры». Из них в электронном виде - 82,9%. Вступившие в силу с 1 марта изменения в законодательство позволили более чем в два раза сократить количество обращений юридических лиц через офисы МФЦ. Если в первом квартале таких обращений было 467, то во втором - 215», – сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова. Подать документы на бумажном носителе юридические лица могут только в случаях:

- если стороной сделки является физическое лицо (кроме договоров участия в долевом строительстве - предоставляются только в электронном формате);

- если на официальном сайте Росреестра размещена информация о временной технической невозможности направить документы в электронном виде;