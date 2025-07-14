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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.25 12:30

В Мурманской области юридические лица активно перешли на электронное взаимодействие с Росреестром

С 1 марта 2025 года юридические лица могут поставить объект недвижимости на кадастровый учёт и зарегистрировать право на него только в электронном виде. Порядок электронного взаимодействия с Росреестром предусмотрен федеральным законом от 26.12.2024 №487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«В нашем регионе за первое полугодие 2025 года юридические лица подали 3990 заявлений на кадастровый учёт и регистрацию прав на объекты недвижимости, в том числе в рамках «единой процедуры». Из них в электронном виде - 82,9%. Вступившие в силу с 1 марта изменения в законодательство позволили более чем в два раза сократить количество обращений юридических лиц через офисы МФЦ. Если в первом квартале таких обращений было 467, то во втором - 215», – сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Подать документы на бумажном носителе юридические лица могут только в случаях:

- если стороной сделки является физическое лицо (кроме договоров участия в долевом строительстве - предоставляются только в электронном формате);

- если на официальном сайте Росреестра размещена информация о временной технической невозможности направить документы в электронном виде;

- до 1 января 2026 года, если заявителем является крестьянское (фермерское) хозяйство, садоводческое или огородническое товарищество, гаражный, жилищный или жилищно-строительный кооперативы, а также товарищество собственников жилья.

Направить заявление и документы в Росреестр юридические лица могут через «личный кабинет» правообладателя на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/). Для этого потребуется наличие подтверждённой учётной записи юридического лица на портале «Госуслуги» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Разобраться во всех нюансах организациям поможет методичка Росреестра https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/informatsiya/Электронное%20взаимодействие%20Росреестра%20с%20юрлицами.pdf .

 

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