В Мурманской области за 10 месяцев этого года более 40,5 тысячи северян прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья

Из них – более 24,3 тысячи женщин и порядка 16,3 тысячи мужчин. Программа по диспансеризации репродуктивного здоровья реализуется в рамках национального проекта «Семья» региональной программы «Охрана материнства и детства» и губернаторского проекта «На Севере – малыш».

Женщины проходят приём акушера-гинеколога, могут пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины консультируются врачом-урологом и при необходимости могут быть направлены на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и микробиологические исследования.

Ранняя диагностика позволяет своевременно выявить возможные патологии, предотвратить осложнения. Репродуктивная диспансеризация доступна жителям в возрасте от 18 до 49 лет.

Особое внимание в рамках программы уделяется молодым семьям. При регистрации брака молодожёнам выдается «Сертификат молодожёнов», благодаря которому они получают возможность в приоритетном порядке воспользоваться комплексом медицинских услуг, направленным на подготовку к успешной беременности и рождение здоровых детей.

Пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья можно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

