В Мурманской области за 2020 год численность пенсионеров снизилась на 4254 человека

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты рассмотрели законопроект, вносящий изменения в региональный закон «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильём». Согласно документу, на такой вид соцподдержки могут претендовать лица, награждённые знаком «Житель осажденного Севастополя», которые с декабря прошлого года отнесены к ветеранам Великой Отечественной войны.

Проект закона рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции законопроект, который в целях кадрового обеспечения медицинских учреждений предлагает установить меры социальной поддержки и условия их предоставления для северян, поступающих в 2021-2026 годах на обучение в организации, осуществляющие деятельность по программам высшего образования, ординатуры, в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Ежемесячные стипендии будут выплачиваться в рамках заключенных договоров о целевом обучении. Их размеры останутся прежними: для студентов – 3000 рублей, для лиц, обучающихся в ординатуре – 5000 рублей. Также сохранится обязанность выпускников по завершении обучения в течение трёх лет проработать в государственной областной медицинской организации. При этом договоры о целевом обучении, заключенные до 2021 года, продолжат действовать до полного исполнения взятых на себя сторонами обязательств.

Парламентарии заслушали доклад управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Мурманской области Вадима Корнова об итогах работы ведомства в 2020 году. Прозвучало, что на 1 января этого года на обслуживании регионального ПФР находится 238487 получателей пенсий, 5906 – из числа военнослужащих, 44575 – имеют ежемесячные денежные выплаты. Из общего количества пенсионеров страховые пенсии получают 226297 человек: по старости – 216763, по инвалидности – 4850, по потери кормильца – 4694. Отмечалось, что за 2020 год численность пенсионеров снизилась на 4254 человека.

Информация комитетом принята к сведению.