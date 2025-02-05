В Мурманской области за 2,5 года построили или приобрели 978 домов по программе «Свой дом в Арктике»

В Министерстве строительства Мурманской области подвели итоги реализации пользующейся популярностью программы «Свой дом в Арктике», которая стартовала в регионе 2,5 года назад в рамках стратегического плана «На Севере – жить» по инициативе главы региона Андрея Чибиса. О том, сколько индивидуальных жилых домов было построено за это время, рассказал глава ведомства Алексей Грачиков.

«За время действия программы «Свой дом в Арктике» было выдано 1419 сертификатов на общую сумму 1,8 млрд рублей. 978 участников уже построили или приобрели индивидуальные жилые дома. Благодаря этой программе мы смогли не только помочь северянам осуществить свою мечту о собственном доме, но и дали мощный толчок жилищному строительству в регионе», – отметил Алексей Грачиков.

Всего право собственности в едином государственном реестре недвижимости на индивидуальные жилые дома общей площадью 36 тысяч 608,30 кв. метров зарегистрировали 430 человек.

Лидерами по количеству реализованных сертификатов стали Кольский район – 502 человека, Кандалакшский район – 149 и Мончегорск – 103. Что касается технологии строительства, то большинство отдаёт предпочтение деревянному домостроению, в том числе каркасному жилищному строительству.

Как подчеркнул глава Минстроя Мурманской области, в 2025 году реализация программы «Свой дом в Арктике» продолжится. Информация о начале приёма заявлений от граждан будет заранее размещена на официальном сайте ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/