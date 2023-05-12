В Мурманской области за 4 месяца текущего года с помощью систем видеонаблюдения раскрыто 16 преступлений

Сотрудники УМВД России по Мурманской области с января по апрель 2023 года с помощью систем видеонаблюдения раскрыли 16 преступлений на территории региона.

Из них только в апреле было раскрыто 3 хищения с банковских счетов жителей региона на общую сумму более 25 тысяч рублей. Личность злоумышленников была установлена в кратчайшие сроки с помощью систем видеонаблюдения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в отношении всех злоумышленников были возбуждены уголовные дела. В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения, уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: https://gov-murman.ru