В Мурманской области за 6 месяцев общее число случаев производственного травматизма сохраняется на уровне прошлого года

Государственная инспекция труда в Мурманской области опубликовала данные о несчастных случаях на производстве за первое полугодие 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года общее количество происшествий с тяжелыми и смертельными последствиями снизилось незначительно – с 14 до 13.

Анализ структуры травматизма показывает, что число случаев, квалифицированных как «тяжелые», выросло: в 2026 году их зафиксировано 11 против 12 годом ранее. При этом количество несчастных случаев со смертельным исходом осталось прежним – 2 случая. Групповых происшествий не зарегистрировано.

Региональный срез: из 13 расследованных случаев 10 относятся к организациям, учитываемым по Мурманской области, ещё 3 – к предприятиям, зарегистрированным в других субъектах РФ, но ведущим деятельность на территории региона.

Отраслевая структура (по 13 случаям) - наибольшее число происшествий традиционно приходится на: добычу полезных ископаемых – 3 случая (все – с тяжёлым исходом); рыболовство и рыбоводство – 2 случая (один тяжёлый, один смертельный); транспортировку и хранение – 2 случая (оба тяжёлые).

Также пострадавшие зафиксированы и в иных отраслях.

Главной причиной травматизма в 2026 году (6 случаев из 13) стали «прочие причины»: обстоятельства, устанавливаемые следственными органами, неосторожность, противоправные действия третьих лиц и др.

Среди управляемых факторов выделяются: нарушение трудового распорядка – 2 случая; неудовлетворительная организация производства – 2 случая.

По типам происшествий лидируют транспортные происшествия на наземном транспорте – 5 случаев. Также отмечены воздействия движущихся механизмов (2 случая), падения с высоты и на ровной поверхности, электротравмы и воздействие вредных веществ.

- Производственный травматизм – это не просто цифры в отчёте, - отмечает руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев. - За каждым происшествием стоят судьбы людей, боль, а иногда и невосполнимые потери для семей. Поэтому я обращаюсь в первую очередь к работодателям: берегите жизнь и здоровье своих работников. Это не просто формальная обязанность, закрепленная в Трудовом кодексе, – это ваш прямой долг и ответственность. Инвестиции в безопасность, качественный инструктаж, исправное оборудование и строгий контроль за условиями труда никогда не бывают лишними.

И в то же время хочу сказать каждому работнику: берегите себя. Никакая спешка, никакая производственная необходимость не стоит вашего здоровья и жизни. Соблюдайте технику безопасности, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, не стесняйтесь напоминать руководителю о нарушениях, которые угрожают вам и вашим коллегам. Ваша безопасность – в ваших руках в том числе и тогда, когда вы находитесь на рабочем месте.

Мы публикуем сведения о несчастных случаях с работниками не для того, чтобы кого-то запугать или формально отчитаться. А для того, чтобы каждый помнил: безопасность начинается не с проверок и штрафов, а с отношения к жизни – своей и чужой. Чтобы эти сухие цифры статистики стали поводом задуматься, пересмотреть свои привычки на рабочем месте, лишний раз проверить оборудование или провести внеплановый инструктаж.

Помните о безопасности каждый день – и тогда этих случаев станет меньше!

Фото: https://vk.ru/git51?z=photo-219140931_457243018%2F6691cff362975cb4dd