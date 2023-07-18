В Мурманской области за 6 месяцев с помощью систем видеонаблюдения раскрыто 33 преступления

С января по июнь 2023 года в регионе с помощью систем видеонаблюдения раскрыто 33 преступления. Об этом сообщают в УМВД России по Мурманской области.

Так, недавно сотрудниками полиции завершено расследование нескольких уголовных дел.

Житель Полярных Зорь 1978 года рождения совершил хищение денежных средств с банковской карты, принадлежащей другому человеку.

В Мурманске один из злоумышленников в целях хищения имущества совершил разбойное нападение на сотрудника микрофинансовой организации, другой под предлогом помощи родственнику похитил деньги у северянки.

В общей сложности в указанных случаях сумма хищений составила 427 тысяч рублей.

С помощью систем видеонаблюдения личности злоумышленников были установлены в кратчайшие сроки. Всем подозреваемым предъявлены обвинения, уголовные дела направлены в суд, сообщает Министерство информационной политики.