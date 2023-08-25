В Мурманской области за 7 месяцев с помощью систем видеонаблюдения раскрыто 50 преступлений

Так, сотрудником следственного подразделения УМВД России по городу Мурманску окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы столицы, которая обманом выманила деньги у 8-летнего северянина.

Также в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в мошенничестве. Обвиняемый забирал у введённых в ходе телефонных разговоров в заблуждение пенсионерок денежные средства. Ущерб потерпевшим составил свыше 700 тысяч рублей.

В июле в суд направлены уголовные дела в отношении мужчины, которому предъявлено обвинение в совершении серии краж.

Кроме этого, сотрудниками полиции установлен и задержан молодой человек, который, угрожая ножом, похитил у северянки более 60 тысяч рублей. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, сообщает региональное Министерство информационной политики по информации.