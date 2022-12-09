В Мурманской области за десять месяцев 2022 года объём производства продукции сельского хозяйства, по предварительной оценке, составил 91%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-октябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области объём производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе–сентябре 2022 года, по предварительной оценке, составил 1565,6 млн рублей, или 91,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

В этот же период снизилось поголовье скота и птицы: крупный рогатый скот - 92,8% к соответствующему периоду прошлого года, свиньи - 96,9%, птица - 89,4%.