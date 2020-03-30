В Мурманской области за два месяца введены в строй 33 дома, но только индивидуальных застройщиков

Как сообщает Мурманскстат, в I квартале 2020 года 79% руководителей строительных организаций охарактеризовали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (в IV квартале 2019 года – 71%).

Средний уровень использования производственных мощностей в строительстве составил 61% (в предыдущем квартале – 60%), средняя обеспеченность заказами и финансированием – 4 месяца.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в строительстве в I квартале текущего года, руководители организаций назвали высокий уровень налогов (45% опрошенных), недостаток квалифицированных рабочих (35), неплатёжеспособность заказчиков (32), конкуренцию со стороны других строительных фирм (23) и недостаток заказов на работы (21% опрошенных).

В Мурманской области в январе-феврале 2020 года введены в эксплуатацию (в установленном порядке) 33 дома общей площадью жилых помещений 3,9 тысячи кв. метров (всё индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств).