В Мурманской области за год на 13% вырос спрос на вахтовиков

Аналитики hh.ru выяснили, что у местных компаний по итогам первого квартала 2024 года на 13% взлетела потребность в вахтовых работниках. С начала этого года местному бизнесу потребовалось сразу более 1,3 тысячи вахтовиков всевозможных профессий, что превышает потребность компаний по сравнению с прошлым годом.

В целом по стране: диапазон предлагаемых зарплат на вахте 106782₽ - 172414₽, в то время как медиана предлагаемой зарплаты в стране сейчас находится на уровне 60 тысяч рублей, а рабочему персоналу – 79 тысяч рублей. В топ-регионов по уровню зарплат для вахтовиков кроме северян (ХМАО, ЯНАО, Якутия), попали работодатели Юга (Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край), Сибири (Новосибирск, Красноярк), СЗФО (Мурманск) и Приморье.

В разрезе Мурманской области: средняя зарплата в целом сейчас порядка 62 тысяч рублей, рабочим в регионе предлагают до 78 тысяч рублей. В свою очередь диапазон зарплат вахтовиков в Мурманской области сейчас 132184 - 206897 рублей, что намного больше, чем в начале 2023 года, когда диапазон зарплат вахтовиков составлял от 114368 до 166667 рублей. Безусловно, в большинстве вахтовых вакансий упоминаются компенсации проезда, проживание в вахтовых посёлках, обеспечение сотовой связью и в целом расширенные программы социальных гарантий.

В целом по стране: с начала 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 700 тысяч вахтовых вакансий, что по сравнению с началом прошлого года на 44% больше. Чаще всего ищут вахтовиков в Свердловской области, Красноярском крае, Москве, Иркутской области и Башкирии, самый сильный прирост на вахтовый персонал отмечен в Адыгее (+146%), Костроме (+110%), Рязани (+106%). Абсолютными лидерами по доле вахтовых вакансий остаются, как и в 2022 – строительные компании (более 145 тысяч предложений о работе или каждая пятая вакансия по стране), +23% г/г. Рывок случился и в сфере «Розничная торговля»: более 28 тысяч вакансий, что на 296% больше, чем в 2022.

В разрезе Мурманской области: с начала этого года разместили более 1,3 тысячи вахтовых вакансий. Это на 13% больше, чем в начале 2023 года. В топ-профессий, которые наиболее востребованы по вахте в Мурманской области в начале этого года, входят водители (19% вакансий от всего объёма с вахтовым методом с начала года). Спрос на водителей-вахтовиков за год в регионе вырос на 160%. На втором месте по спросу по вахте у мурманского бизнеса – инженеры, на них приходится ещё 12% вакансий. Причём на инженеров-вахтовиков спрос за год вырос на 2%. Востребованы по вахте также машинисты, спрос на них вырос на 46%. Также в пятёрку по спросу на работу по вахте в Мурманской области входят сварщики и разнорабочие, спрос на первых увеличился на 94% по сравнению с прошлым годом. При этом спрос на разнорабочих на рынке вахтовой работы в регионе упал на 25% за год.

Чаще всего ищут вахтовиков в Мурманской области компании из сферы строительства, автобизнеса, логистики, промышленности, а также добывающая отрасль.

В разрезе местных городов: наибольший спрос на вахтовиков держится в Мурманске (64% вакансий с начала года), спрос на вахтовиков здесь год к году вырос на 75%. Второе место по спросу на вахтовых рабочих и специалистов делят Кировск и Апатиты, при этом спрос в Кировске за вахтовиков за год вырос на 45%, а в Апатитах на 61%. На третьем по числу новых рабочих мест для вахтовиков – Заполярный, здесь работодателям потребовалось на 19% больше рабочих рук, чем в начале 2023 года.