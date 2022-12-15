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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.22 13:00

В Мурманской области за год вырос спрос на «мужские» профессии

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала, как изменилось количество вакансий в Мурманской области за последний месяц по сравнению с прошлогодними показателями. Выяснилось, что наиболее заметно спрос на персонал вырос в тех сферах, где заняты преимущественно мужчины.

Количество вакансий в Мурманской области за последние 30 дней увеличилось на 3,5% по сравнению с осенними показателями. Ситуация в регионе отличается от общероссийских трендов: по стране в целом спрос на персонал упал на 0,9% за месяц.

Если сравнивать с прошлогодними зимними показателями, видно, что наиболее заметно количество вакансий в Мурманской области выросло в тех профессиональных сферах, где обычно основную часть персонала составляют мужчины, а также наибольшая часть соискателей приходится на мужскую аудиторию: «Строительство и недвижимость», (+19,8% новых вакансий по сравнению с годом ранее), «Инсталляция и сервис» (+81,1%).

В сравнении месяц к месяцу неплохой прирост по числу вакансий показали ИТ-сфера (+7,6%), автобизнес (+9,3%), сферы «Добыча сырья» и «Безопасность» (по +5,5%), «Производство» (+5%), а также транспортная сфера (+3,8%) и сфера «Рабочий персонал» (+6,3%).

Ситуацию комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности:

- Чтобы проследить влияние событий 2022 года на рынок труда, стоит сравнить цифры по вакансиям в разные месяцы текущего года с январскими показателями. Сокращение числа предложений работы после 24 февраля закончилось в мае. Начиная с июня, наблюдался постепенный подъём активности работодателей. Нынешний подъём во многом можно объяснить тем, что компаниям нужно оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников. В сентябре мы прогнозировали, что количество предложений о работе существенно сократится, возможно, не столь критично, как после 24 февраля, но всё же. Но рынок труда отреагировал удивительным образом: мы увидели лишь небольшое снижение. Трактовать всё происходящее сейчас довольно сложно: никто из нас не переживал подобное, поэтому любые прогнозы весьма условны. Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые «шоки», реагируя на них всё более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности.

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