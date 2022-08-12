В Мурманской области за месяц вырос спрос на домашний персонал, страховых агентов и закупщиков. Кому сегодня проще всего найти работу
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировала динамику вакансий за последние 30 дней. За последний месяц спрос на персонал в России вырос на 3,5%, в регионах СЗФО на 3%.
В разрезе профессий в Мурманской области сразу 11 из 28 профессиональных сфер показали рост спроса на персонал за последний месяц. Так, сильнее всего вырос спрос на специалистов сферы «Домашний персонал»: за месяц предложений о работе стало на 40% больше. Схожую динамику показали сферы «Страхование» и «Закупки» (по +21% новых вакансий), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+15%), «Административный персонал» (+9%). Также зафиксирован прирост спроса на новых работников в сфере «Маркетинг, реклама, PR» (+8%), «Автомобильный бизнес» и «Начало карьеры» (по +6%).
Среди профессиональных сфер, в которых количество вакансий снизилось, заметно выделяются «Госслужба, НКО» и «Наука, образование»: в первом случае предложений о работе стало на 46% меньше, во втором – на 42% (подробно в таблице).
Динамика вакансий за текущий месяц относительно предыдущего месяца, профсферы, Мурманская область:
|
Домашний персонал
|
40%
|
Страхование
|
21%
|
Закупки
|
21%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
15%
|
Административный персонал
|
9%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
8%
|
Автомобильный бизнес
|
6%
|
Начало карьеры, студенты
|
6%
|
Транспорт, логистика
|
5%
|
Продажи
|
5%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
2%
|
Медицина, фармацевтика
|
0%
|
Управление персоналом, тренинги
|
-1%
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
-3%
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
-3%
|
Высший менеджмент
|
-3%
|
Рабочий персонал
|
-4%
|
Производство
|
-5%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
-6%
|
Строительство, недвижимость
|
-6%
|
Инсталляция и сервис
|
-7%
|
Безопасность
|
-9%
|
Консультирование
|
-12%
|
Юристы
|
-13%
|
Добыча сырья
|
-16%
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
-16%
|
Наука, образование
|
-42%
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
-46%
Среди регионов СЗФО наибольший прирост числа вакансий за месяц зафиксирован в Ненецком Автономном округе (+9%), в Псковской области (+8,6%), а также в Ленинградской (+8.2%), Калининградской (5,2%) и Архангельской области (+4,9%). Данные регионы обогнали по росту новых рабочих мест за месяц такие крупнейшие города как Москва (+3,4% прироста вакансий за месяц), Санкт-Петербург (+3,3%), Челябинск (+4.5%), Ярославль (+4,4%) и Казань (+4,2%).