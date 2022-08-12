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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.22 14:00

В Мурманской области за месяц вырос спрос на домашний персонал, страховых агентов и закупщиков. Кому сегодня проще всего найти работу

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировала динамику вакансий за последние 30 дней. За последний месяц спрос на персонал в России вырос на 3,5%, в регионах СЗФО на 3%.

В разрезе профессий в Мурманской области сразу 11 из 28 профессиональных сфер показали рост спроса на персонал за последний месяц. Так, сильнее всего вырос спрос на специалистов сферы «Домашний персонал»: за месяц предложений о работе стало на 40% больше. Схожую динамику показали сферы «Страхование» и «Закупки» (по +21% новых вакансий), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+15%), «Административный персонал» (+9%). Также зафиксирован прирост спроса на новых работников в сфере «Маркетинг, реклама, PR» (+8%), «Автомобильный бизнес» и «Начало карьеры» (по +6%).

Среди профессиональных сфер, в которых количество вакансий снизилось, заметно выделяются «Госслужба, НКО» и «Наука, образование»: в первом случае предложений о работе стало на 46% меньше, во втором – на 42% (подробно в таблице).

Динамика вакансий за текущий месяц относительно предыдущего месяца, профсферы, Мурманская область:

Домашний персонал

40%

Страхование

21%

Закупки

21%

Туризм, гостиницы, рестораны

15%

Административный персонал

9%

Маркетинг, реклама, PR

8%

Автомобильный бизнес

6%

Начало карьеры, студенты

6%

Транспорт, логистика

5%

Продажи

5%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

2%

Медицина, фармацевтика

0%

Управление персоналом, тренинги

-1%

Информационные технологии, интернет, телеком

-3%

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

-3%

Высший менеджмент

-3%

Рабочий персонал

-4%

Производство

-5%

Банки, инвестиции, лизинг

-6%

Строительство, недвижимость

-6%

Инсталляция и сервис

-7%

Безопасность

-9%

Консультирование

-12%

Юристы

-13%

Добыча сырья

-16%

Искусство, развлечения, масс-медиа

-16%

Наука, образование

-42%

Государственная служба, некоммерческие организации

-46%

Среди регионов СЗФО наибольший прирост числа вакансий за месяц зафиксирован в Ненецком Автономном округе (+9%), в Псковской области (+8,6%), а также в Ленинградской (+8.2%), Калининградской (5,2%) и Архангельской области (+4,9%). Данные регионы обогнали по росту новых рабочих мест за месяц такие крупнейшие города как Москва (+3,4% прироста вакансий за месяц), Санкт-Петербург (+3,3%), Челябинск (+4.5%), Ярославль (+4,4%) и Казань (+4,2%).

 

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