В Мурманской области за месяц вырос спрос на домашний персонал, страховых агентов и закупщиков. Кому сегодня проще всего найти работу

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировала динамику вакансий за последние 30 дней. За последний месяц спрос на персонал в России вырос на 3,5%, в регионах СЗФО на 3%.

В разрезе профессий в Мурманской области сразу 11 из 28 профессиональных сфер показали рост спроса на персонал за последний месяц. Так, сильнее всего вырос спрос на специалистов сферы «Домашний персонал»: за месяц предложений о работе стало на 40% больше. Схожую динамику показали сферы «Страхование» и «Закупки» (по +21% новых вакансий), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+15%), «Административный персонал» (+9%). Также зафиксирован прирост спроса на новых работников в сфере «Маркетинг, реклама, PR» (+8%), «Автомобильный бизнес» и «Начало карьеры» (по +6%).

Среди профессиональных сфер, в которых количество вакансий снизилось, заметно выделяются «Госслужба, НКО» и «Наука, образование»: в первом случае предложений о работе стало на 46% меньше, во втором – на 42% (подробно в таблице).

Динамика вакансий за текущий месяц относительно предыдущего месяца, профсферы, Мурманская область:

Домашний персонал 40% Страхование 21% Закупки 21% Туризм, гостиницы, рестораны 15% Административный персонал 9% Маркетинг, реклама, PR 8% Автомобильный бизнес 6% Начало карьеры, студенты 6% Транспорт, логистика 5% Продажи 5% Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 2% Медицина, фармацевтика 0% Управление персоналом, тренинги -1% Информационные технологии, интернет, телеком -3% Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия -3% Высший менеджмент -3% Рабочий персонал -4% Производство -5% Банки, инвестиции, лизинг -6% Строительство, недвижимость -6% Инсталляция и сервис -7% Безопасность -9% Консультирование -12% Юристы -13% Добыча сырья -16% Искусство, развлечения, масс-медиа -16% Наука, образование -42% Государственная служба, некоммерческие организации -46%

Среди регионов СЗФО наибольший прирост числа вакансий за месяц зафиксирован в Ненецком Автономном округе (+9%), в Псковской области (+8,6%), а также в Ленинградской (+8.2%), Калининградской (5,2%) и Архангельской области (+4,9%). Данные регионы обогнали по росту новых рабочих мест за месяц такие крупнейшие города как Москва (+3,4% прироста вакансий за месяц), Санкт-Петербург (+3,3%), Челябинск (+4.5%), Ярославль (+4,4%) и Казань (+4,2%).