В Мурманской области за неделю больше всего подорожали яблоки

В магазинах Мурманской области с 26 мая по 1 июня текущего года отмечено увеличение цен на яблоки (на 4,3%), морковь (на 3,1), шлифованный рис (на 1,7). На 0,8% подорожали масло сливочное и подсолнечное, пшеничная мука.

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен зафиксировано на репчатый лук (на 3,3%), картофель (на 2,8), куриные яйца (на 1,6), пшено (на 1,5), белокочанную капусту (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.