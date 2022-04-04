В Мурманской области за неделю очищено от снега 1500 кровель

Вопрос качества содержания территорий муниципальных образований остается в повестке оперативных совещаний правительства региона. Сегодня о ситуации дорожил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Так, за прошедшую неделю очищено 12,5 млн кв. м улично-дорожной сети (УДС). Приведено в порядок более 700 лестниц, свыше 1500 кровель. Вывезено 150 тысяч кубометров снега, что соответствует объёму 60-ти олимпийских бассейнов.

Отдельно руководитель ведомства отметил работу Министерства государственного жилищного и строительного надзора в части проведения рейдов по проверке состояния придомовых территорий. По 184 дворам Мурманска, Кандалакши, Североморска и Полярного выявлен ряд замечаний: отсутствие подсыпки тротуаров, колейность проездов, наличие снега в ливневых стоках, снежные навесы и наледь на кровлях, затруднённость проезда к площадкам ТКО. Информация направлена в управляющие компании для скорейшего устранения.

Система мониторинга уборки территорий Мурманской области (СМУТ) работает в штатном режиме. Задания формулируются и исполняются своевременно.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, Алексей Лыженков в своём докладе отметил муниципалитеты со 100-процентным выполнением заданий по очистке УДС от снега. В лидеры вышли Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Оленегорск, Кировск, Ковдорский район, ЗАТО Заозерск, Терский район.

Кроме того, в системе активизирована работа по отражению сведений об очистке тротуаров. На прошлой неделе данный функционал использовали 8 муниципальных образований, за отчетный период их количество увеличилось до 12. Из 1586 заданий по указанной теме 1527 полностью исполнено.

По обращениям населения, подступающих посредством портала «Наш Север», «Горячей линии ЖКХ» и социальных сетей оперативно определяются сроки исполнения, осуществляется контроль.