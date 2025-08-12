В Мурманской области за неделю отработано 70% сообщений жителей в социальных сетях

Центр управления регионом Мурманской области за период с 2 по 8 августа зафиксировал 753 сообщения от жителей в социальных сетях — на 19% меньше, чем неделей ранее. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

Основные темы, вызывавшие интерес и обеспокоенность граждан, касались содержания и уборки зелёных насаждений, перебоев с холодным и горячим водоснабжением, качества ремонта дорог, обеспечения льготными лекарствами, а также содержания и ремонта образовательных организаций.

В областном центре снижение числа сообщений составило 5%. Наиболее активно мурманчане обращались с просьбами о покосе травы и наведении порядка во дворах, интересовались сроками завершения ремонта тротуаров, качеством дорожных работ, а также вопросами здравоохранения и нарушениями тишины в ночное время.

По словам руководителя ЦУР Мурманской области Артёма Марышева, за неделю удалось отработать 70% сообщений.

«В большинстве случаев проблемы были решены, а по информационным запросам жителям предоставлены необходимые сведения. Остальные сообщения находятся в работе, и ответы по ним будут даны в ближайшие дни», — отметил руководитель ЦУР.

В отчётный период ЦУР совместно с администрациями муниципалитетов и профильными ведомствами помог оперативно устранить ряд проблем. Так, в Полярных Зорях после обращения жительницы покосили траву и покрасили элементы на детской площадке, в Мурманске закрыли бетонной плитой опасный канализационный люк, в Печенге восстановили ограждение между детской площадкой и стадионом, в Апатитах спилили аварийные деревья, а в Кировске закрыли продух в подвал, куда проникали дети.

Отдельно Артём Марышев поблагодарил коллег из Мингосжилстройнадзора, а также администраций Оленегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского и Кольского округов за работу в выходные дни и оперативное информирование жителей о решении обозначенных проблем.