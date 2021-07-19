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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.21 16:30

В Мурманской области за неделю сданы после капитального ремонта 10 многоквартирных домов

За последнюю неделю работы по капитальному ремонту завершились в 10 многоквартирных домах. Об этом на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Чибис, сообщил генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Фёдор Денисов.

«Из 254 многоквартирных домов, капитальный ремонт которых предусмотрен в 2021 году, 107 объектов уже сданы, в том числе завершены работы по замене внутридомовых инженерных сетей в 63 домах, по замене лифтов – в 16, в 31 МКД закончен капремонт крыш, в 14 – капремонт фасада и в двух – капремонт фундаментов. В том числе закончены работы в 22 многоквартирных домах в ЗАТО Видяево, Печенгском округе, Оленегорске и ЗАТО Александровск, капремонт которых проходил в рамках реновации ЗАТО. В 96 многоквартирных домах капитальные ремонты продолжаются. Работы активно ведутся и в Мурманске, и в других муниципалитетах. Кроме того, уже идет замена лифтов из краткосрочного плана 2022 года», – отметил Фёдор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, руководитель Фонда капремонта сообщил, что до конца года будет проведен капитальный ремонт и восстановлено горячее водоснабжение в доме №26 на проезде Связи в Мурманске. Этот объект был включён в список 31 МКД, где в этом году за счет субсидии из областного бюджета были заменены вышедшие из строя бойлеры. Однако для возобновления горячего водоснабжения по этому адресу мало было заменить теплообменник – необходима была модернизация индивидуального теплового пункта. Это будет сделано также за счет субсидии из регионального бюджета. Аукцион по выбору подрядчика на проведение этих работ уже объявлен.

Кроме того, «Мурманскводоканал», с которым был заключён в начале июля контракт для перевода 29 многоквартирных домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения, уже приступил к разработке проектной документации, после чего и будет проведена модернизация тепловых пунктов.

«Просьба держать ситуацию на контроле, чтобы все работы – в первую очередь, по фасадам и крышам – были закончены в теплый период. Важно, чтобы все было выполнено в надлежащем качестве», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

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