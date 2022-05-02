В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО

Эксперты hh.ru *проанализировали рынок труда регионов СЗФО за последнюю неделю и выяснили, в каких сферах число предлагаемых рабочих мест максимально сократилось, а где, наоборот, срочно нужны работники. Стало известно в каких отраслях местные жители чаще искали работу. Обновлены данные о сложности трудоустройства в каждом регионе Северо-Запада.

«Динамика вакансий за последнюю неделю показывает, что в ряде регионов СЗФО ситуация на фоне продолжающегося геополитического конфликта и постоянного введения новых санкций продолжает ухудшаться. Так, за последние 7 дней ни в одном из регионов СЗФО не был зафиксирован рост числа вакансий. Не сократилось количество новых вакансий лишь в Калининградской области. С другой стороны, сильнее всего падение числа новых рабочих мест зафиксировано в Ненецком АО (-7% вакансий), в Коми (-6% вакансий за неделю), а также в Архангельской и Новгородской областях (по -4% новых вакансий за неделю). Соискатели в преддверии длинных майских каникул замедлили активность в поиске работы стали меньше выходить на рынок труда. Традиционный всплеск активности работников ожидается сразу после майских праздников», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Динамика вакансий и резюме в регионах СЗФО по последнюю неделю апреля 2022 года Регион Динамика вакансий Динамика резюме Санкт-Петербург -1% -0,06% Архангельская область -4% -0,25% Ленинградская область -3% -0,32% Калининградская область 0% -0,40% Мурманская область -4% -1% Ненецкий АО -7% +0,35% Новгородская область -4% +0,03% Псковская область -1% -0,43% Республика Карелия -3% +0,03% Республика Коми -6% -0,31%

Уровень конкуренции

За неделю на фоне очередной волны уменьшения числа вакансий и роста количества резюме сразу в 6 регионах СЗФО ещё сильнее вырос уровень конкуренции и как следствие напряженность с поиском работы.

Теперь 6,9 резюме на одну вакансию приходится в Коми (рост на 0,4 пункта за неделю). В данном случае Коми уже обогнала Ленобласть по уровню конкуренции среди соискателей за рабочие места. Продолжает расти напряженность с поиском работы в Калининградской области (сейчас на одну вакансию откликаются более 6 человек). Выросла конкуренция за неделю в Карелии (до пости 5 человек на одно рабочее место), в Архангельской области (4–5 человек на место), в Новгородской и Мурманской областях (наглядно на диаграмм). Напомним, нормой для рынка труда является до 5 кандидатов на одну вакансию.

Региональная аналитика за последнюю неделю

В Санкт-Петербурге за последнюю неделю у работодателей продолжает падать спрос на юристов (-6% вакансий за неделю), рекрутеров (-2%), а также водителей, курьеров и логистов (-2%). При этом у местных компаний уже вторую неделю подряд держится спрос на работников из туристической и ресторанно-гостиничной сферы (официанты, администраторы кафе, хостес, кухонный персонал, бариста, бармены) +5% вакансий за последние 7 дней. Вырос спрос на мастеров в бьюти-сфере и фитнес-тренеров. В свою очередь за неделю активно искали работу в Петербурге представители сферы консалтинга, ИТ-сферы, работники сферы безопасности, а также специалисты из области науки и образования.

В Ленобласти по итогам прошедшей недели у местных работодателей сильнее всего упал спрос на новых специалистов из сферы автобизнеса (-20% вакансий за 7 дней), сократился спрос на рабочий персонал и строителей (по -5% вакансий за неделю). При этом у компаний из Ленобласти продолжает расти спрос на работников ресторанной и туристической сфер (+8% вакансий), востребованы также высоко как и в Петербурге работники бьюти-сферы и фитнес-тренеры (+7%). Вырос спрос на юристов (+6% новых рабочих мест). Жители Ленобласти за неделю активней всего искали работу в сфере закупок, автобизнесе, а также в области юридической науки.

В Архангельской области за последнюю неделю у местных работодателей упал спрос на работников из сферы добычи сырья, медиков (по -10% в каждой сфере), а также продолжает снижаться число вакансий для маркетологов и пиар-специалистов (-8%). С другой стороны, архангельские компании держат спрос на рекрутеров и других специалистов, занимающихся подбором и обучением персонала (+7% вакансий). Подрос спрос на кандидатов в сфере туризма и ресторанной области (+4%). В свою очередь архангелогородцы сильнее всего интересовались работой в транспортном секторе (+5% новых резюме за неделю), в области науки и образовании (+3%). Кроме того, стали чаще выходить на рынок труда представители рабочих профессий (+3% новых кандидатов).

В Калининградской области местные работодатели вот уже почти месяц уменьшают число вакансий и найм новых специалистов в сфере страхования, уменьшился спрос на работников в сфере добычи сырья (-15% вакансий), также сократилось количество новых рабочих мест в госсекторе (-13%). Между тем местные компании несмотря на кризис продолжают искать и нанимать новых сотрудников из ресторанно-гостиничной сферы и туризма (+13% вакансий за неделю). Кроме того, пользуются спросом работники из сферы безопасности (+9 новых рабочих мест) и фитнес-тренеры (+6%). Со своей стороны калининградцы больше всего интересовались работой в сфере консультирования и сервиса (колл-центры), в области фитнеса и бьюти-сфере.

В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа (-16% новых рабочих мест), а также маркетологов и пиарщиков (-11%). Кроме того, работодатели сократили число работных предложений для кандидатов из сферы автобизнеса (-8%). Между тем в области за неделю вырос спрос на кандидатов из сферы страхования (+25% новых вакансий). Еще работодатели чаще других искали охранников и секьюрити (+8% вакансий), а также репетиторов и педагогов. Уже которую неделю подряд в регионе наблюдается серьёзный дисбаланс работодательского спроса и соискательского предложения. Так, активней других за последнюю неделю на местный рынок труда выходили именно соискатели-страховщики (+13% резюме за неделю), представители сферы автобизнеса и маркетологи, на которых напомним спрос, наоборот, упал.

В Новгородской области по итогам прошедшей недели у местных компаний упало число новых рабочих мест для кандидатов из сферы добычи сырья (-16% новых рабочих мест), а также работников сферы транспорта и логистики (курьеров, водителей, логистов) и юристов (-12%). Между тем местные работодатели стали чаще искали работников из области искусства и масс-медиа (+20% новых вакансий), а также тренеров и работников бьюти-сферы (+8% новых рабочих мест). Жители Новгородской области в свою очередь чаще всего искали работу в сфере страхования (+50% резюме), в добычном секторе (+8%), а также в сфере фитнеса.

В Псковской области за последнюю неделю сильнее всего число вакансий сократилось в сфере науки и образования (-21% новых вакансий). Пострадала также сфера маркетинга и пиара (-12% рабочих мест). Уменьшился спрос и на медицинский персонал (-7%). Между тем местным компаниям понадобилось больше охранников и секьюрити (+12% новых вакансий). Растет спрос на работников из туристической области и ресторанно-гостиничного сектора (+10%). Псковичи в свою очередь чаще всего искали работу в сфере консалтинга (+11% новых резюме). Активно мониторят рынок ради подработки педагоги и репетиторы (+7% новых кандидатов).

В Карелии по итогам прошедшей недели местные компании сильно сократили спрос на кандидатов из сферы искусства и масс-медиа (-63% вакансий), упал спрос на маркетологов и пиарщиков (-12%), а также рекрутёров (-9%). При этом взлетел спрос на домашний персонал (уборщики, горничные, сиделки, садовники) +11% новых рабочих мест. Кроме того, карельские работодатели продолжают активную подготовку к турсезону и открыли на 5% вакансий больше для поваров, официантов, барменов, хостес. Интересно, что работодательский спрос и соискательское предложение совпали. Так, активней всего за последние 7 дней искали представители сферы домашнего персонала (+50% новых резюме). Активны на рынке труда госслужащие (+8% резюме) и представители сферы добычи сырья (+7%).

В Коми за последнюю неделю местным компаниям больше всего требовались специалисты из сферы искусства и масс-медиа (+75% новых рабочих мест). Вырос спрос на юристов (+15%), а также домашний персонал (+13%). При этом в целом по республике сократилось число новых рабочих мест в сфере науки и образования (-14% вакансий). Кроме того, работодатели уменьшили спрос на медиков (-11%). В свою очередь местные соискатели активно ищут работу в сфере страхования (+14%), а также представители сферы искусства и масс-медиа (+8% новых резюме).

* - до стабилизации геополитической ситуации hh.ru будет продолжать рассылку коротких обзоров рынка труда СЗФО.