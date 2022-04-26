В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы страхования бизнеса - обзор рынка труда: ситуация за неделю с 18 по 24 апреля по регионам СЗФО

Эксперты hh.ru *проанализировали рынок труда регионов СЗФО за третью неделю апреля и выяснили, в каких сферах число предлагаемых рабочих мест максимально сократилось, а где, наоборот, срочно нужны работники. Стало известно в каких отраслях местные жители чаще искали работу. Обновлены данные о сложности трудоустройства в каждом регионе Северо-Запада.

«Динамика третьей недели апреля 2022 года показывает, что в ряде регионов СЗФО ситуация на фоне продолжающегося геополитического конфликта и санкций вновь ухудшается. Так, за последние 7 дней лишь в трёх регионах СЗФО был зафиксирован рост числа вакансий (Калининградская, Мурманская и Новгородская области). Во всех остальных регионах Северо-Запада работодатели продолжают сокращать вакансии и проводят «заморозку» поиска и найма новых сотрудников. Сильнее всего сокращение числа вакансий наблюдается в Псковской области (-6% вакансий за неделю), в Коми (-5%), НАО (-5%), а также в Карелии (-3%). Соискатели в преддверии длинных майских каникул традиционно немного замедляют активность и меньше ищут работу. Традиционный всплеск активности работников ожидается сразу после майских праздников», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Динамика вакансий и резюме в регионах СЗФО (с 18 по 24.04 по сравнению с 11 по 17.04) Регион Динамика вакансий Динамика резюме Санкт-Петербург 0% -1% Архангельская область -2% -1% Ленинградская область -2% -1% Калининградская область +1% 0% Мурманская область -1% -2% Ненецкий АО -5% -5% Новгородская область +1% -1% Псковская область -6% -1% Республика Карелия -3% 0% Республика Коми -5% -1%

Уровень конкуренции

На фоне очередной волны уменьшения числа вакансий и роста количества резюме сразу в нескольких регионах Северо-Запада за неделю выросла конкуренция за рабочие места и как следствие напряженность с поиском работы.

Теперь 6,5 резюме на одну вакансию приходится в Коми (рост на 0,3 пункта за неделю). Зафиксирован рост напряженности в Псковской области, теперь здесь за одну вакансию в среднем борются более 4 кандидатов. Напомним, что с начала геополитического кризиса уровень конкуренции в регионах СЗФО вырос в среднем на 3–4 резюме и уже в ряде городов превышает нормальную ситуацию по рынку (подробнее на диаграмме).

Региональная аналитика за неделю

В Санкт-Петербурге за третью неделю апреля у работодателей упал спрос на юристов (-2% вакансий за неделю), водителей, курьеров и логистов (-2%), а также госслужащих (-1%). При этом за последние 7 дней у местных компаний из туристической и ресторанно-гостиничной сфер взлетел спрос на новых сотрудников: +7% вакансий в этих областях. Особым спросом пользуются официанты, администраторы кафе, хостес, кухонный персонал, повара и су-шефы, а также бариста и бармены. В свою очередь уже второй месяц подряд, не снижая темпов, активно ищут работу и мониторят рынок петербургские ИТ-специалисты (+2% резюме за неделю), представители рабочих профессий и транспортники.

В Ленобласти по итогам третьей недели апреля меньше всего работодатели искали маркетологов и более того сократили число вакансий в этой области на целых на 8%. Упал спрос на рекрутеров (-7%) и специалистов в сфере автобизнеса (-6%). Между тем как и в Петербурге работодатели Ленобласти все больше к началу турсезона ищут новых сотрудников в сферу туризма, ресторанов и гостиниц (+11% вакансий за 7 дней). Также востребованы сервисные инженеры (+9% вакансий) и работники из сферы добычи сырья (+8%). За неделю чаще всего выходили на рынок труда жители Ленобласти, претендующие на работу в ИТ-области, врачи и младший медперсонал, а также специалисты из сферы охраны и безопасности.

В Архангельской области за третью неделю апреля у компаний упал спрос на маркетологов и рекламщиков (-12% вакансий), юристов (-9%), а также специалистов из сферы автобизнеса (-8%). При этом работодатели все больше искали специалистов по тендерным процедурам (+8%), преподавателей (+8) и сотрудников для работы в добычной отрасли (+2%). Активней других за последнюю неделю искали работу архангелогородцы, имеющие рабочую специальность или профессию (+3% резюме на 7 дней), работники автосервисов (+2%), а также ИТ-специалисты.

В Калининградской области за третью неделю апреля работодатели меньше всего искали страховых агентов (-33% вакансий), госслужащих (-20%), а также транспортников (-5%). Между тем местные компании несмотря на кризис все же решили подготовиться к очередному турсезону и буквально взвинтили спрос на сотрудников ресторанно-гостиничной сферы и туризма (+15% вакансий за неделю). Кроме того, пользуются спросом тренеры и мастера бьюти-сферы (+9%), растет спрос на юристов (+7%). Со своей стороны калининградцы больше всего интересовались работой в сфере консультирования и сервиса (колл-центры), в охране, безопасности и маркетинге.

В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы страхования бизнеса (-20%). Кроме того, уже более месяца местные работодатели сокращают поиск и найм рекламщиков и маркетологов (-13% вакансий). Все меньше требуются для работы администраторы и секретари (-6%). При этом мурманские компании больше всего заинтересованы в найме преподавателей и репетиторов (+15%), специалистов по закупкам и тендерам (+12% вакансий) и специалистов в сфере добычи сырья (+4%). Судя по структуре резюме в регионе наблюдается серьёзный дисбаланс работодательского спроса и соискательского предложения. Так, активней других выходили на рынок именно соискатели-страховщики (+14% резюме за неделю) и маркетологи, на которых напомним спрос, наоборот, упал. Также люди ищут работу в сфере ресторанов и гостиниц.

В Новгородской области по итогам третьей недели апреля у местных компаний упал спрос на тренеров, работников спортклубов и мастеров в бьюти-сфере (-13% вакансий). Кроме того, несмотря на приближающийся туристический сезон местные работодатели сокращают число вакансий в туристической, ресторанной и гостиничной сферах (-8%). Сократилось и число производственных вакансий (-4%). Между тем местные работодатели стали чаще искали преподавателей и репетиторов (+31% вакансий за неделю), вырос спрос на юристов (+13%), врачей и младший медперсонал (+11%). Новгородцы в свою очередь чаще всего искали работу в сфере страхования (+33% резюме), в образовании (+3%) и строительстве (+2%).

В Псковской области за третью неделю апреля сильнее всего число вакансий сократилось для начинающих специалистов и студентов (-11% за 7 дней). Ещё работодатели сократили спрос на водителей, курьеров, логистов (-10%) и врачей (-9%). Между тем местным компаниям понадобилось больше юристов (+13% вакансий), бухгалтеров (+8%) и преподавателей (+5%). Псковичи в свою очередь чаще всего искали работу в сфере страхования (+11%). Активно мониторят рынок труда в поисках работы соискатели с рабочими профессиями (+3% резюме за неделю), а также сервисные инженеры (+2%).

В Карелии работодатели за третью неделю апреля сократили спрос на работников из медиасферы (-33% вакансий за неделю), охранников и секьюрити (-22%), а также юристов (-7%). При этом взлетел спрос на новых сотрудников у местных компаний из сферы добычи сырья (+10% вакансий). Карельские работодатели также начали активную подготовку к турсезону и открыли на 8% вакансий больше. Кроме того, на фоне введенных санкций по линии ПО, софта у местных компаний растет спрос на сервисных инженеров (+4% вакансий). Местные жители активнее всего ищут работу в добычной отрасли (+7% резюме), людей также интересует работа в автобизнесе (+3%).

В Коми за третью неделю апреля местным компаниям больше всего требовались специалисты по закупкам и тендерным процедурам (+11% вакансий). Вырос спрос на юристов (+8%) и бухгалтеров (+3%). При этом в целом по республике серьезно упало число вакансий для маркетологов, рекламщиков и PR-специалистов (-26%). Сократился спрос на охранников и секьюрити (-19%), наблюдается сокращение работных предложений в автобизнесе (-13%). Местные соискатели активно ищут работу в сфере госслужбы (+6%). Ищут работу врачи и младший персонал (+5% резюме на 7 дней). Выходят на рынок юристы и банковские служащие (+3% резюме в каждой области).

* - до стабилизации геополитической ситуации hh.ru будет продолжать рассылку коротких обзоров рынка труда СЗФО.