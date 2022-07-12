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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.22 14:30

В Мурманской области за первые четыре месяца текущего года доля убыточных организаций увеличилась

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-мае 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области. Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает региональное статистическое ведомство, в январе–апреле 2022 года 150 организаций (63,0% от общего количества) получили прибыль в размере 189,3 млрд рублей, 88 организаций (37,0%) имели убыток на сумму 9,9 млрд рублей. За первые четыре месяца текущего года доля убыточных организаций по сравнению с январём-апрелем 2021 года увеличилась на 4,2 процентного пункта и составила 37,0%.

По состоянию на конец апреля 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций увеличилась по сравнению с уровнем на конец апреля 2021 года на 31,3%, по сравнению с уровнем на конец марта 2022 года – на 1,3% и составила 749,4 млрд рублей, из неё просроченная – 14,9 млрд рублей, или 2,0% общей суммы задолженности (на конец апреля  2021 года – 2,0%, на конец марта 2022 года – 2,0%).

Кредиторская задолженность предприятий Мурманской области по состоянию на конец апреля 2022 года составила 306,4 млрд рублей, из неё просроченная – 14,8 млрд рублей, или 4,8% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец апреля 2021 года – 4,6%, на конец марта 2022 года – 4,9%).

Дебиторская задолженность по состоянию на конец апреля 2022 года составила 510,9 млрд рублей, из неё просроченная – 49,1 млрд рублей, или 9,6% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец апреля 2021 года – 9,7%, на конец марта 2022 года – 8,9%).

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