В Мурманской области за полгода выдано более полумиллиона сведений о недвижимости

За 6 месяцев 2024 года из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по запросам заявителей было выдано свыше 550 тысяч выписок в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Кольского полуострова.

Как сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко, объём выданных сведений в электронном виде составил 98%. Среди запрашиваемых заявителями документов, наиболее востребованными стали выписки об объекте недвижимости (более 30%), о правах отдельного лица (27%) и об основных характеристиках и зарегистрированных правах (18%).

«Статистика выдачи сведений из ЕГРН показывает высокую популярность услуги среди жителей Мурманской области. По отношению к первому полугодию 2023 года процент выписок на бумажном носителе уменьшился на 39%, что говорит о востребованности получения документов в электронном формате», - отметила заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Татьяна Лазарева.

Выписка из ЕГРН является источником достоверной и объективной информации о каждом объекте недвижимости, поставленном на государственный кадастровый учет. Получить выписку можно на официальных сайтах Росреестра, Роскадастра, на портале «Госуслуги», лично в центрах государственных услуг «Мои документы».

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, принцип «экстерриториальности без исключений» является одним из преимуществ предоставления сведений из ЕГРН, заключающийся в том, что любые сведения ЕГРН, касающиеся объектов и граждан, можно получить в любом регионе нашей страны, независимо от места нахождения объекта или места регистрации гражданина.

Положительной динамики предоставления сведений из ЕГРН в электронном формате удалось добиться благодаря цифровизации электронных услуг Росреестра и Роскадастра, которая также влияет на повышение эффективности работы, дает более оперативный отклик и сокращает срок предоставления услуг.