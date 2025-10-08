В Мурманской области за последние шесть лет количество заявлений в колледжи от абитуриентов выросло в два раза

6 октября на оперативном совещании правительства Мурманской области министр образования и науки региона Диана Кузнецова представила предварительные итоги приёмной кампании по программам среднего профессионального образования (СПО).

Как подчеркнула глава ведомства, развитие системы СПО является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

«Колледжи Кольского Заполярья сегодня становятся мощными центрами притяжения для молодых людей. Мы готовим специалистов для экономики будущего – по направлениям, которые входят в топ-20 самых востребованных профессий в Арктике. В 2025 году приём студентов проводят 21 колледж и два вуза, расположенные в 13 муниципалитетах региона. Всего предусмотрено около 8 тысяч мест, из них почти 4 тысячи – за счёт областного бюджета на все формы обучения», – отметила Диана Кузнецова.

В ходе приёмной кампании подано более 14 тысяч заявлений, из них 8,5 тысячи – на технические направления. Конкурс на некоторые специальности достигал 12 человек на место. Также среди наиболее востребованных направлений – здравоохранение и педагогика. За последние три года контрольные цифры приёма по этим сферам увеличены почти на треть. Учиться в заполярные колледжи приезжают со всей страны: в этом году зачислены 91 студент из 49 регионов России, а также 17 иностранных граждан из семи стран ближнего зарубежья.

«Мы видим устойчивый интерес к рабочим и инженерным профессиям – их выбирает каждый второй абитуриент. За шесть лет количество заявлений в колледжи выросло в два раза. Это говорит о том, что престиж профессионального образования возвращается, а предприятия региона нуждаются в квалифицированных кадрах», – сказала министр, отметив, что приёмная кампания проводится в тесном взаимодействии с индустриальными партнёрами.

Так, с предприятиями региона заключено около 400 соглашений, а общий объём поддержки системы СПО за последние три года превысил 750 млн рублей. Среди ключевых партнёров – компании «ФосАгро», «Новатэк», «Норникель», «Росатом», «ЕвроХим», СЗФК, «Самолёт – Регионы», «Лавна» и другие.

Особое внимание уделяется реализации федерального проекта «Профессионалитет». В регионе в рамках президентских программ, при поддержке правительства области и ведущих предприятий создано девять образовательных кластеров, в которых предусмотрено более двух тысяч бюджетных мест по 71 программе в 16 колледжах. К 2026 году количество кластеров увеличится до десяти. По реализации федерального проекта Мурманская область входит в топ-5 регионов России.

«Наши студенты учатся у лучших наставников – представителей реального производства. Это позволяет им быстро адаптироваться к рабочим процессам и быть востребованными. Работодатели гарантируют трудоустройство не менее 85% выпускников», – отметила глава регионального Минобра.

Кроме того, в колледжах региона в этом году открыто 55 новых образовательных пространств для 12 тысяч студентов. На обновление инфраструктуры направлено около 940 млн рублей. В трёх колледжах проведены капитальные ремонты и модернизированы 24 лаборатории. Предприятия активно участвуют в развитии учебной и досуговой инфраструктуры, поддерживают создание студенческих клубов и общественных пространств.

Особое внимание – участникам специальной военной операции. Для военнослужащих созданы специальные условия для обучения в этом году. В пяти колледжах региона предусмотрено 77 мест по заочной форме обучения на базе девяти классов, уже зачислены 29 человек. Ранее такие бюджетные места по заочной форме не выделялись.

В завершение Диана Кузнецова напомнила о различных мерах поддержки студентов колледжей, которыми охвачено более 7 тысяч северян. Стипендиальный фонд составляет почти 160 миллионов рублей. По инициативе губернатора Андрея Чибиса учреждены именные и специальные стипендии, которыми ежегодно награждаются более 500 студентов.

