В Мурманской области за последние шесть лет обновлено более тысячи дворов и 157 общественных территорий

Итоги реализации стратегического плана «На Севере – жить» в сфере благоустройства, а также планы на текущий год стали одной из тем оперативного совещания в правительстве региона, которое провёл вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы вкладываем значительные ресурсы в обустройство наших населённых пунктов. С 2019 года реализовано много инициатив, люди это видят. Обновленные общественные пространства появились во всех муниципалитетах Мурманской области, – сказал глава региона. – Особое внимание – дворам и дворовым проездам. Помимо комплексных работ, к слову, «под ключ» мы отремонтировали 1061 двор, активно проводим и поддерживающий ремонт. На 2025 год средства также предусмотрены. Сейчас идет сбор заявок от муниципалитетов на включение территорий в план ямочного ремонта. 17 февраля на портале «Наш Север» стартует голосование, жители сами выберут территории, которые нуждаются в обновлении в первую очередь».

За 6 лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на территории региона благоустроено 157 общественных пространств в 25 муниципалитетах. Большой объём работ выполнен в столице Заполярья. В числе благоустроенных объектов – территория озера Семёновское, парк на проспекте Кольском, экологическая тропа «Беличий хвост» и много других мест, которые пользуются большой популярностью у жителей и гостей города Мурманска.

С 2019 года в регионе реализованы 18 проектов-победителей и 3 проекта-финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, появились набережные в Коле и Кандалакше. В этом году работа будет продолжена. В 2025 году запланировано благоустройство общественной территории по ул. Строителей в городе Полярные Зори, благоустройство Поморской набережной в г. Коле (2-й этап) и благоустройство городского парка имени С.Е. Бровцева в городе Мончегорске. Кроме того, в текущем году будет завершена реализация проекта-победителя в Ковдоре. Работы по благоустройству фрагмента улицы Ленина от площади Ленина до здания АО «Ковдорский ГОК» были начаты в 2024 году.

Глава региона также отметил востребованность губернаторской программы «На Севере – твой проект», в которой активно принимают участие сами жители. Всего в рамках поддержки народных инициатив реализовано 382 проекта, ещё 66 будет профинансировано в этом году.

Большое внимание уделяется детским площадкам. С 2019 года на территории Мурманской области выполнены работы по обустройству более 400 игровых и спортивных комплексов в 29 муниципалитетах.

Один из разделов обновленного плана «На Севере – жить» – ремонт фасадов, кровель и устройство архитектурно-художественной подсветки зданий. Она уже украсила 119 домов в Мурманске, Кировске, Мончегорске, а также в Печенгском муниципальном округе. Работа будет продолжена и в 2025 году, в том числе и с привлечением внебюджетных средств. Так, при поддержке со стороны ПАО «Банк ВТБ» уникальная подсветка появится в Североморске. Как отметил Андрей Чибис, в планах на ближайшие годы поэтапно охватить все города области.

«Тема благоустройства – одна из самых главных и является приоритетной в работе правительства Мурманской области. Важно не только детальное исполнение всех мероприятий плана «На Севере – жить», но и качественное содержание всех обновленных объектов. Эта задача и профильного министерства, и муниципалитетов», – акцентировал внимание участников оперативного совещания губернатор.

Подробнее о мероприятиях в сфере благоустройства рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/