В Мурманской области за причинение имущественного ущерба в особо крупном размере бывший руководитель ТСЖ предстанет перед судом

В Мурманске председатель правления одного из товариществ собственников жилья обвиняется в том, что путем злоупотребления доверием причинила теплоснабжающей организации имущественный ущерб в особо крупном размере.

Следствием установлено, что ТСЖ объединяет собственников помещений в четырёх многоквартирных домах. Товарищество занимается управлением комплекса недвижимого имущества, обеспечивает его эксплуатацию и предоставление коммунальных услуг проживающим в нем лицам. В рамках этой деятельности им был заключён договор на снабжение тепловой энергией, по которому ТСЖ обязалось оплачивать ресурсоснабжающей организации стоимость поставляемых услуг.

Организация своевременно и бесперебойно в течение 4-х лет поставляла в адрес товарищества тепловую энергию, выставляя соответствующие счета на оплату.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, обвиняемая (1970 года рождения), возглавлявшая ТСЖ, имея возможность распределять денежные средства, поступающие от населения в счет оплаты услуги, давала указания бухгалтеру перечислять их в адрес иных контрагентов. Деньги расходовались на оплату содержания и ремонта домов, установку детской площадки и новогодней ёлки, организацию развлекательных мероприятий, обустройство придомовой территории.

Действиями злоумышленницы организации, поставляющей тепло, причинен имущественный ущерб на сумму свыше 2 миллионов 600 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

В отношении мурманчанки было возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб).

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемую может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.