В Мурманской области за прошедший год автоматизированной системой выявлено более 20 тысяч нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств

В Мурманской области действует автоматизированная система выявления нарушений правил остановки и стоянки «Паркон-А». Напомним, города выбраны на основании анализа обращений граждан, поступающих в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Автомобили, оснащённые системой «Паркон-А», в первую очередь фиксируют нарушения правил остановки и стоянки в проблемных местах, где автомобили мешают проезду общественного транспорта и создают помехи в движении другим транспортным средствам.

Система работает в Мурманске, Кировске, Апатитах и Мончегорске, а также на подъезде к аэропорту Мурманск федеральной дороги Р-21 «Кола».

За 2024 год в областном центре выявлено 20794 нарушения, вынесено 17105 постановлений об административном правонарушении, в Апатитах и Кировске выявлено 1434 нарушения, вынесено 804 постановления, в Мончегорске выявлено 326 нарушений, вынесено 302 постановления.

На сегодняшний день патрулирование выполняется с помощью 5 комплексов «Паркон-А», которые охватывают 64 маршрута. Из них в Мурманске – 36 маршрутов, в Кировске – 5, в Апатитах – 13, в Мончегорске – 9, на подъезде к аэропорту Мурманск федеральной дороги Р-21 «Кола» –1.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, фотоматериалы о нарушениях Правил дорожного движения передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений региональной автоинспекции для обработки, где в соответствии требованиями законодательства (в течении 15 суток с момента фиксации) уполномоченное должностное лицо выносит постановление по делу об административном правонарушении. Постановление с назначенным административным наказанием в течении 3-х суток заказным почтовым отправлением направляется в адрес собственника транспортного средства, указанного при регистрации автомобиля в Госавтоинспекции.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/