В Мурманской области за пять лет отремонтировано более 1200 дворовых проездов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, за последние пять лет в муниципалитетах Мурманской области приведено в порядок свыше 1200 дворовых проездов. Итоги работы по поддерживающему ремонту дворов подвели вчера на еженедельном оперативном совещании, которое губернатор Андрей Чибис провёл из Москвы в режиме видеоконференцсвязи.

«По сравнению с 2020 годом объём выполненных работ увеличился в четыре раза, а общая площадь отремонтированного покрытия составила 164 тысячи квадратных метров. Напомню, что территории, которые стоит отремонтировать в первую очередь, определяли северяне», — сказал губернатор.

Голосование на портале «Наш Север» по выбору приоритетных территорий проводится с 2023 года. За это время жители региона оставили более 23 тысяч голосов, что помогло оперативно выявлять проблемные участки и своевременно осуществлять их ремонт.

«Наша цель — к 2030 году полностью устранить ямы в дворовых проездах в рамках плана «На Севере — жить!». Задача непростая, амбициозная, но это самый чувствительный вопрос для людей. Мы выделяем большой объём финансовых ресурсов на эти цели и продолжим это делать, чтобы решить проблему», — подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, работы по обновлению дворов продолжатся. Так, в 2025 году запланирован ремонт не менее 275 дворовых проездов. На эти цели в бюджете предусмотрено 300 миллионов рублей, а общая площадь обновленных территорий составит более 61 тысячи квадратных метров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/