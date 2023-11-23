В Мурманской области за счёт средств областного бюджета запущен новый маршрут медицинского шаттла: Умба – Кандалакша – Мурманск

Пациенты Кандалакшской ЦРБ смогут получать консультации и проходить обследования по предварительной записи в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина.

Транспорт будет курсировать каждую 2-ю и 4-ю среду месяца по следующему расписанию: отправление от Дома Культуры Умбы (ул. Беломорская, 1а) – в 5.00; отправление от поликлиники в Кандалакше (ул. Первомайская, 50) – в 7.00; отправление от МОКБ им. П.А. Баяндина (Мурманск, ул. Академика Павлова, 6) – в 16.00.

22 ноября был выполнен первый рейс. 19-местный микроавтобус малого класса междугородного исполнения доставил к месту назначения 10 пациентов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, развитие выездных форм оказания медицинских услуг жителям региона по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса включено в план «На Севере – жить», в том числе реализуется проект «Медицинские шаттлы». Первый бесплатный медицинский автобус организован в 2021 году, он доставлял жителей Ковдора в медицинские учреждения Мончегорска. С 2022 года бесплатные перевозки пациентов начали также осуществляться по маршуртам: Зеленоборский – Кандалакша, Видяево – Кола, Ловозеро – Ревда – Оленегорск. Затраты областного бюджета на организацию всех шаттлов в 2022 году составили 1,6 млн рублей.

В 2023 Минтрансом Мурманской области организованы перевозки пациентов медицинскими шаттлами уже по 10 маршрутам. В их числе: Ловозеро – Ревда – Мурманск, Умба – Кандалакша, Зареченск – Кандалакша, Алакуртти – Кандалакша, Апатиты – Кировск, а также Печенгская ЦРБ – МОКБ им. П.А. Баяндина.

Подробности опубликованы на сайте регионального минздрава по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru