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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 13:00

В Мурманской области за счёт взрослого населения показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом немного превысил рассчитанное значение эпидемического порога

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает оперативный мониторинг ситуации заболеваемости населения области острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

Как сообщает 51.rospotrebnadzor.ru, в период с 15 по 21 января, в сравнении с результатами предыдущей календарной недели, в нашем регионе отмечено некоторое снижение регистрации заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех возрастных категориях. Несмотря на то, что в структуре заболевших больше половины (54,1%) составляют дети, заболеваемость среди детей 0 – 2 лет, 3 - 6 лет и 7-14 лет – ниже рассчитанных значений эпидемических порогов.

За счёт взрослого населения, в целом по области, показатель заболеваемости немного превысил рассчитанное значение эпидемического порога.

Результаты лабораторного мониторинга показывают, в структуре выделенных возбудителей респираторных вирусов продолжается увеличение доли гриппа, в структуре превалирует штамм гриппа А. Респираторные вирусы негриппозной этиологии представлены метапневмовирусами, сезонными коронавирусами, бокавирусами, риновирусами, парагриппом, аденовирусами, микоплазмой.

В настоящее время в России среди респираторных инфекций преобладает вирус гриппа А (H3N2). Об этом вчера рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия». Он отметил, что после Нового года традиционно отмечается подъём заболеваемости. И в первые три недели наступившего года эпидемиологическая ситуация ничем не отличается от прошлогодней.

По его словам, в настоящий момент две недели подряд в России регистрируется более 900 тысяч респираторных инфекций еженедельно, среди которых доминирует грипп А (H3N2).

«Как полагают эксперты Роспотребнадзора, тренд заболеваемости гриппом будет сохраняться ещё три–четыре недели. После этого мы ожидаем, что появится грипп Б, и именно грипп Б традиционно свидетельствует о том, что эпидемический подъём пошёл на спад, и обычно уже как минимум к середине мая этот процесс завершается», — добавил Горелов.

В свою очередь, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова отметила, что вирус гриппа H3N2 циркулирует, начиная с 1967 года.

«Он претерпел достаточно много уже частичных таких мутации, прошел определенный антигенный дрейф. И сегодня с точки зрения вирусологии и так называемой ресертификационной теории именно этот вирус может быть подвержен серьезным изменениям, может быть, случится антигенный сдвиг, и именно этот вирус может быть замещен неким, может быть патогенным, серьёзно патогенным вирусом другого гриппа», — подчеркнула она.

Фото: https://gov-murman.ru

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