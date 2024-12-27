В Мурманской области за три года по программе «Свой дом в Арктике» построено или приобретено 948 домов

Жители Мурманской области продолжают возводить индивидуальные дома по полученным сертификатам «Свой дом в Арктике». Промежуточные итоги программы подвели в Центре содействия жилищному строительству Мурманской области.

«За период действия программы «Свой дом в Арктике» выдано 1419 сертификатов на сумму более 1,8 млрд рублей. 948 человек уже построили или приобрели индивидуальные жилые дома. 378 зарегистрировали право собственности в едином государственном реестре недвижимости на индивидуальные жилые дома общей площадью 32227,80 кв. метров», – отметил генеральный директор Центра содействия жилищному строительству Мурманской области Дмитрий Димитриев.

Согласно статистике, как сообщает Министерство строительства Мурманской области, лидерами по количеству реализованных сертификатов стали Кольский район – 486 человек, Кандалакшский район – 143 и Мончегорск – 101. Меньше всего мера поддержки реализована в Кировске – всего пять человек, Ковдорском округе и Североморске – по три.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/