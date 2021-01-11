В Мурманской области за время новогодних праздников родились 111 детей

За период новогодних каникул в нашем регионе родились 111 детей. Такую цифру на оперативном совещании привёл губернатор Андрей Чибис.

«В родильных домах Мурманской области во время новогодних каникул на свет появились 111 малышей – это очень хороший показатель. Из них 52 девочки и 59 мальчиков. Хочется пожелать здоровья им и их родителям», – отметил глава региона.

Напомним, первенцем 2021 года стала девочка Маргарита, которая появилась на свет в перинатальном центре 1 января 2021 года в 8.00, сообщает региональное Министерство информационной политики.