В Мурманской области зафиксировано сокращение производственных и строительных вакансий - обзор рынка труда: ситуация за неделю c 15 по 22 мая по регионам СЗФО

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда регионов СЗФО по итогам третьей недели мая и выяснили, в каких сферах число предлагаемых рабочих мест максимально сократилось, а где, наоборот, срочно нужны работники. Стало известно в каких отраслях местные жители чаще искали работу. Обновлены данные об уровне конкуренции в каждом регионе Северо-Запада.

«По итогам третьей недели мая на рынке труда СЗФО число вакансий начало расти. За последние семь дней в целом на Северо-Западе число вакансий выросло на 4%. Сильнее всего спрос на работников вырос в Ненецком АО (+13% новых вакансий), в Коми (+9%), в Мурманской и Ленинградской области (по +8% новых вакансий), а также в Карелии и Архангельской области (по +7% вакансий в каждом регионе за неделю). Меньше всего число новых вакансий зафиксировано за неделю в Калининградской области (лишь +1%), а также в Петербурге (+3%)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Динамика вакансий и резюме в регионах СЗФО по итогам третьей недели мая, 2022 год Регион Динамика вакансий Динамика резюме Санкт-Петербург +3% -1% Архангельская область +7% -1% Ленинградская область +8% 0% Калининградская область +1% 0% Мурманская область +8% -1% Ненецкий АО +13% 1% Новгородская область +4% 0% Псковская область +6% 0% Республика Карелия +7% -1% Республика Коми +9% -1%

Уровень конкуренции

По итогам третьей недели мая высокий уровень конкуренции за рабочие места среди соискателей СЗФО начал постепенно падать. Это может быть связано с увеличением числа новых вакансий в ряде регионов. Так, за последние семь дней сильнее всего уровень конкуренции снизился, а значит людям стало чуть проще искать работу, в Мурманской, Архангельской, Псковской областях, в Карелии и Коми, а также в Ленобласти и Петербурге. Почти никак не изменился уровень конкуренции в Калининградской и Новгородской областях (наглядно на диаграмме).

Региональная аналитика по итогам третьей недели мая

В Санкт-Петербурге по итогам третьей недели мая у работодателей вырос спрос на начинающих специалистов и студентов (+6% новых вакансий для специалистов без опыта). Также держится спрос на работников из сферы ритейла (+5% вакансий), работников из сферы фитнеса и бьюти-области (+5%) и административный персонал (+4%). При этом меньше всего держался спрос на специалистов по тендерным процедурам, юристов и госслужащих. В свою очередь соискатели-петербуржцы чаще всего размещали резюме в сфере добычи сырья, ИТ-области, производственной сфере и банковском секторе.

В Ленобласти по итогам прошедшей недели у местных работодателей сильно вырос спрос на представителей науки образования (репетиторы, коучи, воспитатели, преподаватели иностранных языков) – прирост более 100% за неделю. Также работодатели стали чаще искать и предлагать работу начинающим специалистам (+19% вакансий), выросло число рабочих мест в сфере искусства и масс-медиа, а также в продажах и маркетинге. А вот сокращение числа вакансий и как следствие спроса на новых работников коснулось сферы добычи сырья (-8% вакансий), сферы транспорта (-6%). Среди соискателей из Ленобласти продолжают активно искать работу вот уже четвертую неделю подряд специалисты по линии консалтинга (риелторы, бизнес-аналитики и тренеры, коучи) +9% новых резюме. Также активно мониторят рынок в поисках работы представители страховой сферы (+6%) и специалисты по добыче сырья (+6%).

В Архангельской области за последние семь дней сильнее всего вырос спрос на представителей из сферы науки и образования (репетиторы, коучи, воспитатели, преподаватели иностранных языков) – прирост 48% вакансий. На втором месте по спросу у работодателей – начинающие специалисты (+13%), а также работники сферы продаж (+12%) и банковские служащие (+10%). В свою очередь архангелогородцы чаще всего искали работу в сфере страхования (+7% новых резюме), в финансовом и банковском секторе (+5%) и в сфере образования (+4%).

В Калининградской области по итогам третьей недели мая вырос спрос на представителей научной сферы и образования (+31% новых рабочих мест). Растет спрос на сервисных инженеров (+11%), а также работников в сфере безопасности (+9%) и маркетологов (+5%). Между тем зафиксировано сокращение числа вакансий для юристов (-7%), работников транспортной сферы (-5%) и домашнего персонала (-1%). Со своей стороны, калининградцы больше всего интересовались работой в сфере госслужбы (+4% новых резюме), автобизнесом (+3%), а также производственными вакансиями (+2%).

В Мурманской области, как и в соседних областях, по итогам недели работодатели сильно нарастили спрос на педагогов, воспитателей и репетиторов (в том числе по ЕГЭ) более 50% новых вакансий в этой сфере. Также держался спрос на юристов (+22%), начинающих специалистов (+14%) и работников из сферы добычи сырья (+13%). Между тем упал спрос на страховщиков (-17% вакансий), закупщиков (-5%). Кроме того, зафиксировано сокращение производственных на 4% и строительных на 2% вакансий. Местные жители, нуждающиеся в работе, чаще всего размещали резюме за последние семь дней в сфере медицины и фармацевтики (+6% новых резюме), в сфере добычи сырья (+3%).

В Новгородской области по итогам прошедшей недели местные работодатели нарастили спрос на преподавателей и репетиторов (+45% вакансий в этой сфере). Стали чаще искать спортивный персонал и фитнес (12%), а также начинающих специалистов (+11%). Между тем сократилось число вакансий для строителей (-4%), бухгалтеров (-4%) и юристов. Местные жители, выходящие на рынок труда, чаще всего за последнюю неделю искали работу в сфере науки (+8% новых резюме), в медицине и фармобласти (+5%), а также в финансовом и банковском секторе (+2%).

В Псковской области по итогам третьей недели мая местные работодатели чаще всего искали ИТ-специалистов (+17% новых работных предложений), маркетологов (+16%), а также производственников (+9%), медиков (+4%). При этом упал спрос на юристов (-11%), а также специалистов из сферы автобизнеса и транспорта (-4% в каждом секторе). Жители Псковской области чаще всего искали работу в сфере страхования (+15% новых резюме), закупках (+6%), а также в автобизнесе (+6%).

В Карелии по итогам третьей майской недели местные компании сильно повысили спрос на медперсонал, врачей, а также фармацевтов (+25% новых рабочих мест), выросла потребность в специалистах по закупкам (+24%), а также начинающих специалистов (+16%), представителей сферы продаж и маркетинга (+12%). Между тем есть и падение числа вакансий и особенно сильное в сфере транспорта (-9%), в строительстве (-4%) и в бухгалтерии (-1%). Со стороны местных жителей больше всего мониторили рынок в поисках новой работы представители сферы страхования (+10%), медицинские работники (+7% новых резюме) и представители сферы туризма и ресторанов (+4%).

В Коми за последние семь дней у местных компаний выросла потребность в HR-специалистах (+20% новых вакансий), начинающих и молодых работниках (+19%), маркетологах и пиарщиках (+17%), а также в ИТ-специалистах (+16%). При этом меньше всего искали работодатели закупщиков (-14% вакансий), медицинских специалистов (-4%), а также работников транспортной сферы (-3%). В свою очередь больше всего мониторили рынок труда, размещали резюме и искали новую работу специалисты с опытом работы в сфере страхования (+11%), масс-медиа (+5% новых резюме), а также маркетологи и бухгалтеры (по +2% резюме по каждому направлению).