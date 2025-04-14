В Мурманской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки»

На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере транспорта и логистики: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 116 тысяч, то теперь на 19 тысяч меньше.

Аналитики hh.ru зафиксировали начало тренда замедления зарплатной гонки на рынке труда региона. В каких сферах есть замедление роста зарплат, а каких данная ситуация пока не коснулась – в релизе далее.

По данным hh.ru, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области достигла 74,8 тысячи рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей выросли лишь на 0,8 тысячи рублей. Для сравнения в первом квартале 2024 года рост зарплатных предложений был более выраженным: +4,6 тысячи рублей.

Между тем зарплатные запросы соискателей Мурманской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 70 тысячи рублей в месяц (наглядно на диаграмме).

На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере транспорта и логистики: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 116 тысяч, то теперь на 19 тысяч меньше.

Также более чем на 10 тысяч упала предлагаемая зарплата в вакансиях для административного персонала. В вакансиях для рабочих предлагаемые зарплаты сократились на 10 тысяч рублей.

Есть также ряд сфер (строительство, маркетинг, топ-менеджмент, автобизнес), где за три месяца уровень зарплат снизился. А вот максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях для финансистов (+9 тысяч), в секторе безопасности (+9 тысяч), в образовательной сфере (+4 тысячи), а также в сельском хозяйстве (+4 тысячи).

Динамика предлагаемых зарплат с начала 2025 года, Мурманская область: