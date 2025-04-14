В Мурманской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки»
Аналитики hh.ru зафиксировали начало тренда замедления зарплатной гонки на рынке труда региона. В каких сферах есть замедление роста зарплат, а каких данная ситуация пока не коснулась – в релизе далее.
По данным hh.ru, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области достигла 74,8 тысячи рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей выросли лишь на 0,8 тысячи рублей. Для сравнения в первом квартале 2024 года рост зарплатных предложений был более выраженным: +4,6 тысячи рублей.
Между тем зарплатные запросы соискателей Мурманской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 70 тысячи рублей в месяц (наглядно на диаграмме).
На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере транспорта и логистики: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 116 тысяч, то теперь на 19 тысяч меньше.
Также более чем на 10 тысяч упала предлагаемая зарплата в вакансиях для административного персонала. В вакансиях для рабочих предлагаемые зарплаты сократились на 10 тысяч рублей.
Есть также ряд сфер (строительство, маркетинг, топ-менеджмент, автобизнес), где за три месяца уровень зарплат снизился. А вот максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях для финансистов (+9 тысяч), в секторе безопасности (+9 тысяч), в образовательной сфере (+4 тысячи), а также в сельском хозяйстве (+4 тысячи).
Динамика предлагаемых зарплат с начала 2025 года, Мурманская область:
|
Профессиональная область
|
Весна
2025 г.
|
Зима
2025 г.
|
Динамика
за
квартал
|
Финансы, бухгалтерия
|
73 086 ₽
|
63 604 ₽
|
9 481 ₽
|
Безопасность
|
71 051 ₽
|
62 062 ₽
|
8 989 ₽
|
Наука, образование
|
56 133 ₽
|
51 909 ₽
|
4 225 ₽
|
Сельское хозяйство
|
106 241 ₽
|
102 718 ₽
|
3 523 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
81 266 ₽
|
79 192 ₽
|
2 074 ₽
|
Туризм, гостиницы,
рестораны
|
63 203 ₽
|
61 313 ₽
|
1 890 ₽
|
Продажи, обслуживание
клиентов
|
66 145 ₽
|
64 781 ₽
|
1 365 ₽
|
Розничная торговля
|
62 778 ₽
|
62 645 ₽
|
132 ₽
|
Управление персоналом,
тренинги
|
63 239 ₽
|
64 127 ₽
|
- 888 ₽
|
Добыча сырья
|
99 809 ₽
|
102 195 ₽
|
- 2 386 ₽
|
Информационные
технологии
|
77 325 ₽
|
79 854 ₽
|
- 2 529 ₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
90 434 ₽
|
94 781 ₽
|
- 4 347 ₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
88 345 ₽
|
93 165 ₽
|
- 4 820 ₽
|
Автомобильный бизнес
|
105 670 ₽
|
111 194 ₽
|
- 5 523 ₽
|
Высший и средний
менеджмент
|
116 414 ₽
|
123 629 ₽
|
- 7 215 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
65 835 ₽
|
73 709 ₽
|
- 7 874 ₽
|
Строительство,
недвижимость
|
88 611 ₽
|
98 553 ₽
|
- 9 942 ₽
|
Рабочий персонал
|
87 397 ₽
|
97 480 ₽
|
- 10 083 ₽
|
Административный персонал
|
80 267 ₽
|
91 129 ₽
|
- 10 862 ₽
|
Транспорт, логистика,
перевозки
|
97 336 ₽
|
116 592 ₽
|
- 19 256 ₽