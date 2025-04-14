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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.25 12:00

В Мурманской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки»

На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере транспорта и логистики: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 116 тысяч, то теперь на 19 тысяч меньше.

Аналитики hh.ru зафиксировали начало тренда замедления зарплатной гонки на рынке труда региона. В каких сферах есть замедление роста зарплат, а каких данная ситуация пока не коснулась – в релизе далее. 

По данным hh.ru, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области достигла 74,8 тысячи рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей выросли лишь на 0,8 тысячи рублей. Для сравнения в первом квартале 2024 года рост зарплатных предложений был более выраженным: +4,6 тысячи рублей.

Между тем зарплатные запросы соискателей Мурманской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 70 тысячи рублей в месяц (наглядно на диаграмме).

На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере транспорта и логистики: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 116 тысяч, то теперь на 19 тысяч меньше.

Также более чем на 10 тысяч упала предлагаемая зарплата в вакансиях для административного персонала. В вакансиях для рабочих предлагаемые зарплаты сократились на 10 тысяч рублей.

Есть также ряд сфер (строительство, маркетинг, топ-менеджмент, автобизнес), где за три месяца уровень зарплат снизился. А вот максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях для финансистов (+9 тысяч), в секторе безопасности (+9 тысяч), в образовательной сфере (+4 тысячи), а также в сельском хозяйстве (+4 тысячи). 

Динамика предлагаемых зарплат с начала 2025 года, Мурманская область:

Профессиональная область

Весна

2025 г.

Зима

2025 г.

Динамика

за

квартал

Финансы, бухгалтерия

73 086 ₽

63 604 ₽

9 481 ₽

 Безопасность

71 051 ₽

62 062 ₽

8 989 ₽

 Наука, образование

56 133 ₽

51 909 ₽

4 225 ₽

 Сельское хозяйство

106 241 ₽

102 718 ₽

3 523 ₽

 Медицина, фармацевтика

81 266 ₽

79 192 ₽

2 074 ₽

 Туризм, гостиницы,

рестораны

63 203 ₽

61 313 ₽

1 890 ₽

 Продажи, обслуживание

клиентов

66 145 ₽

64 781 ₽

1 365 ₽

 Розничная торговля

62 778 ₽

62 645 ₽

132 ₽

 Управление персоналом,

тренинги

63 239 ₽

64 127 ₽

-        888 ₽

 Добыча сырья

99 809 ₽

102 195 ₽

-     2 386 ₽

 Информационные

технологии

77 325 ₽

79 854 ₽

-     2 529 ₽

 Производство, сервисное обслуживание

90 434 ₽

94 781 ₽

-     4 347 ₽

 Домашний, обслуживающий персонал

88 345 ₽

93 165 ₽

-     4 820 ₽

 Автомобильный бизнес

105 670 ₽

111 194 ₽

-     5 523 ₽

 Высший и средний

менеджмент

116 414 ₽

123 629 ₽

-     7 215 ₽

 Маркетинг, реклама, PR

65 835 ₽

73 709 ₽

-     7 874 ₽

 Строительство,

недвижимость

88 611 ₽

98 553 ₽

-     9 942 ₽

 Рабочий персонал

87 397 ₽

97 480 ₽

-   10 083 ₽

 Административный персонал

80 267 ₽

91 129 ₽

-   10 862 ₽

 Транспорт, логистика,

перевозки

97 336 ₽

116 592 ₽

-   19 256 ₽

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