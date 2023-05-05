В Мурманской области заключены контракты на капитальный ремонт ещё трёх школ

В Мурманской области в рамках регионального плана «На Севере – жить» и федеральной программы капремонта школ продолжается обновление образовательных учреждений. В мае заключены контракты на выполнение ремонтных работ ещё в трёх школах региона.

В Североморск отремонтируют школу №1, в Сафоново – школу №2. В зданиях заменят кровли, обновят фасады, отремонтируют внутренние помещения и инженерные сети, а также благоустроят территории. Напомним, в Североморске также продолжается ремонт школы №12. Рабочие уже приступили к замене электропроводки, замене сантехнического оборудования, сетей водоснабжения, водоотведения и отопления.

Ещё одно учебное заведение, которое обновится в ближайшее время, – школа №19 в Кандалакше. В перечень работ, по контракту, внесены замена систем тепло-, водо- и электроснабжения, водоотведения и вентиляции. Также подрядчик выполнит ремонт подвального помещения, фасада и спортивного зала.

Все учебные заведения распахнут свои двери для юных северян в начале нового учебного года, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru