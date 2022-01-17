В Мурманской области заключены контракты на капремонт еще 100 многоквартирных домов, всего в этом году отремонтируют 208 МКД

Фонд капитального ремонта продолжает активно готовиться к строительному сезону 2022 года: в Мурманской области заключены контракты на капремонт еще 100 многоквартирных домов. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания сегодня губернатор региона Андрей Чибис.

«Это дома в Мурманске, Кировске, Кандалакше, Ловозере, Ковдоре, Апатитах, Мончегорске, Полярных Зорях, ЗАТО г.Североморск, Островном, Кольском районе и Печенгском округе. Всего процедура контрактования завершена для 180 домов. Плюс к этому в задачи регионального Фонда капремонта входит дополнительная программа по ремонту фасадов и декоративной подсветке в центре Мурманска. Отдельная важная задача – капремонты кровель в Печенгском округе, где проживают военнослужащие и члены их семей», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в этом году в регионе предусмотрен капремонт в 208 многоквартирных домах. Губернатор подчеркнул, что особое внимание необходимо обратить на то, чтобы конкурсные процедуры были завершены до наступления строительного сезона.

«Конкурсные процедуры продолжаются, и нужно принять все необходимые меры для их проведения до начала строительного сезона. Я прошу Фонд и первого вице-губернатора Оксану Демченко за этим внимательно следить. Больший объем процедур уже проведен, это хорошо, но работу надо оперативно завершить», – сказал Андрей Чибис.