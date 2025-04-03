В Мурманской области закончилась климатическая зима

По предварительным данным Мурманского УГМС, средняя сезонная температура воздуха по региону превысила климатическую норму на 1,9°С. Вместе с 1995 г

По предварительным данным Мурманского УГМС, средняя сезонная температура воздуха по региону превысила климатическую норму на 1,9°С. Вместе с 1995 годом прошедшая зима вошла в пятёрку самых тёплых за 90-летний период наблюдений.

Теплыми были четыре из пяти зимних месяцев. Отрицательная аномалия средней за месяц температуры воздуха отмечалась только в декабре, наибольшая положительная аномалия - в феврале (наглядно на диаграмме - средняя по области аномалия температуры воздуха (°С) с ноября 2024 года по март 2025 года). В ноябре 2024 года и в феврале 2025 года на ряде гидрометеорологических станций были обновлены абсолютные максимумы температуры воздуха для этих месяцев.

Безусловно, жителям Мурманской области, особенно столицы Заполярья, прошедшая зима запомнится рекордным количеством осадков. В Мурманске количество выпавших осадков составило 192 % от климатической нормы; предыдущий рекорд, который отмечался зимой 2017 года, был превышен на 17 %.

По прогнозу Гидрометцентра России в апреле в Мурманской области температурный фон ожидается выше климатической нормы на 1°С, а количество осадков будет соответствовать своей норме.