В Мурманской области закрепили единый статус и льготы для многодетных семей

Депутаты Мурманской областной Думы поддержали законопроект, который закрепляет бессрочный статус многодетной семьи и дополнительную поддержку для этой категории жителей региона.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал Указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Теперь на законодательном уровне статус закреплён и в Мурманской области. Соответствующий закон принят вчера на очередном заседании Мурманской областной Думы.

Документом, в частности, закрепляется бессрочный статус многодетной семьи, подтверждаемый удостоверением единого образца, действующим на всех территориях Российской Федерации, устанавливается право северян, воспитывающих троих и более детей, на предоставление мер социальной поддержки до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, закон также закрепляет гарантии, установленные указом президента страны, и предусматривает расширение для многодетных семей меры социальной поддержки по оплате жилья. Так, с 1 февраля 2024 года мера социальной поддержки распространяется не только на оплату коммунальных услуг, но и на оплату жилого помещения. В этом году выплата коснётся 3568 северян. Помимо этого, в Мурманской области внедряется ежегодная выплата ко Дню знаний, которая предназначена в этом году для более 17,4 тысячи детей из многодетных семей.