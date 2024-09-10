В Мурманской области закреплён порядок авансирования расходов на изготовление зубных ортопедических конструкций отдельным категориям северян

По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области определён порядок получения денежной выплаты не только на компенсацию произведённых льготниками расходов, но и на обеспечение предстоящих расходов на изготовление зубных ортопедических конструкций любой сложности.

В соответствии с подписанным главой региона постановлением граждане, заключившие договор с медицинской организацией на проведение данного вида медицинских услуг и имеющие предварительный расчёт их стоимости, могут получить денежные средства авансовым платежом. По окончании полученной услуги – представить в центр социальной поддержки населения по месту жительства документы, подтверждающие получение и оплату услуг по зубопротезированию.

Напомним, в Мурманской области право на денежную выплату на изготовление зубных ортопедических конструкций любой сложности предусмотрено для тружеников тыла, ветеранов труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, жительниц региона старше 55 лет и жителей старше 60 лет, не получающим меры социальной поддержки, а также инвалидов (мужчины 60 лет, женщины 55 лет), инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, инвалидов боевых действий, почётных доноров России (СССР), категории лиц «Дети Великой Отечественной войны».

Основанием для получения выплаты является факт проживания на территории Мурманской области, а также наличие медицинских показаний к зубопротезированию, подтверждённых справкой, выданной медицинской организацией, участвующей в системе обязательного медицинского страхования и оказывающей услуги по профилю стоматология. В ряде случаев размер среднедушевого дохода заявителя на дату обращения за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления, должен быть ниже или равен двукратной величине прожиточного минимума в регионе для пенсионеров. По поручению губернатора критерий нуждаемости не применяется для категории «Дети Великой Отечественной войны».

Срок действия (реализации) сертификата составляет пять лет.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, зубопротезирование граждане смогут осуществлять в медицинских организациях, расположенных на всей территории Российской Федерации.

Напомним, снять критерий нуждаемости для категории «Дети Великой Отечественной войны» при определении права на получение данной меры поддержки, а также внедрение системы авансирования глава региона Андрей Чибис поручил в ходе отчёта губернатора 16 мая 2024 года. Инициатива получила поддержку заполярных парламентариев, и теперь закреплена на законодательном уровне в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/