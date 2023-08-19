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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.23 11:00

В Мурманской области закрыты все бюджетные места в колледжах по медицинскому и педагогическому направлениям обучения

В колледжи региона поступило более 10,0 тысячи заявлений от абитуриентов на приём на обучение по программам среднего профессионального образования (8,4 тысячи человек подали заявления на обучение за счет средств областного или федерального бюджета).

На обучение зачислено более 3,3 тысячи абитуриентов, к началу учебного года уже будет обеспечено более 90% приёма на обучение за счёт бюджетных средств.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, полностью закрыт приём на бюджетные места в Мурманском и Кольском медицинских колледжах, Мурманском педагогическом колледже, Мурманском технологическом колледже сервиса, Мурманском колледже экономики и информационных технологий, Мурманском колледже искусств.

Для студентов колледжей появляется ещё больше преимуществ благодаря участию региона в федеральном проекте «Профессионалитет». Его ключевые инициативы – выстраивание системы колледж – предприятие, максимальная практико-ориентированность обучения, по ряду образовательных программ – сокращение сроков обучения.

В этом году в Мурманской области создаются: образовательно-производственный кластер для горнодобывающей отрасли (войдут Ковдорский политехнический колледж, Оленегорский горнопромышленный колледж, Мончегорский политехнический колледж, Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова и АО «Ковдорский ГОК»); образовательный кластер «Образование на Мурмане» (войдут Мурманский педагогический колледж, Северный колледж физической культуры и спорта, Печенгский политехнический техникум, 13 школ, 4 дошкольных образовательных учреждения); образовательный кластер «Север и туризм» (войдут Мурманский технологический колледж сервиса, Оленегорский горнопромышленный колледж, Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова, Мурманский колледж экономики и информационных технологий, Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота, комитет по туризму Мурманской области, ООО «За Рубеж-Тур», ООО «Лаппи-Тур»).

В кластеры запланирован приём на обучение более полутысячи студентов, от абитуриентов поступило около 930 заявлений.

Фото: https://gov-murman.ru

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