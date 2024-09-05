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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.24 17:30

В Мурманской области замедлилось ипотечное кредитование

Годовой темп прироста ипотечного портфеля на начало августа в регионе снизился до 16,3% после 23,0% в начале года. Объём портфеля приблизился к 88,8 млрд рублей.

Средний размер ипотечного жилищного кредита в регионе составил 3,2 млн рублей. Средний срок договора – 21 год и 10 месяцев.

«В 2023 году ипотечное кредитование в целом по России росло быстро. Банк России использует макропруденциальные надбавки для того, чтобы банки имели дополнительный запас собственных средств на случай роста потерь по кредитам. Меры направлены на то, чтобы снизить риски в ипотечном кредитовании за счёт уменьшения доли кредитов, выдаваемых заёмщикам с высокой долговой нагрузкой, а также кредитов с низким первоначальным взносом», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, по прогнозу Банка России, прирост портфеля ипотечного жилищного кредитования в 2024 году будет меньше, чем в 2023 году – в целом по стране он может вырасти на 7–12% после 30%. Нормализации рынка будут способствовать модификация программ господдержки, в том числе изменение условий по семейной ипотеке и завершение безадресной льготной ипотеки, а также сохранение жесткой макропруденциальной политики.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой «Сбербанка».

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